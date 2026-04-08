¡Un revés inmediato tras su regreso! El año nefasto de una antigua estrella del BVB no tiene fin

Rosenior aún no sabe cuánto estará de baja el exjugador del Dortmund tras su última lesión. El estado de Gittens se revisa cada día. Lo cierto es que el año de mala suerte del jugador de 21 años, fichado este verano al BVB por 56 millones de euros, no acaba.

Ya se ha perdido 16 partidos oficiales con el Chelsea, incluidos los últimos 13 de forma consecutiva. Su último encuentro fue el 31 de enero, cuando sintió un pinchazo en el muslo.

«Aún no he trabajado mucho con él, pero conozco su trayectoria y sé que es un jugador excepcional. Le echaremos de menos», había dicho Rosenior, que sustituyó a Maresca en enero. Apenas había vuelto Gittens al grupo cuando llegó este nuevo revés.