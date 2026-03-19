Un responsable del Manchester United ofrece novedades interesantes sobre el nuevo estadio tras darse a conocer el calendario de las obras de este recinto de 2.000 millones de libras

Collette Roche, directora ejecutiva del proyecto de construcción del nuevo estadio, aclaró cuáles son los próximos pasos a seguir durante una feria comercial celebrada en Cannes. Destacó que el club se está centrando actualmente en conseguir el terreno y el personal adecuado para gestionar un proyecto de tal envergadura.

«El plan es que, en los próximos meses, estemos más o menos listos con la concentración parcelaria, lo que supondrá un hito importante», explicó Roche, según cita The Mirror. «Estamos dedicando mucho tiempo a hablar con el ayuntamiento local para definir cuáles son nuestras ambiciones, cuántas viviendas se construirán y cuál es el mejor emplazamiento para ellas, con la esperanza de que, cuando lleguemos a la fase de solicitud de licencia de obras dentro de 12 a 18 meses, no tengamos que empezar desde cero.

«Estamos llevando a cabo un proceso para asegurarnos de contar con el mejor equipo, uno que trabaje de la misma manera que nosotros y que esté a la altura del reto y de la ambición. Y luego lo concretaremos. A continuación, empezaremos a elaborar los planos. Empieza ahora».