Louis-Jean ha aclarado la situación respecto a un posible reencuentro este verano con el exdelantero Benzema. En las redes sociales habían aumentado las especulaciones que vinculaban al atacante de 38 años con un regreso al club de su infancia durante el mercado de fichajes.

Sin embargo, el directivo francés aclaró que la operación nunca estuvo cerca de cerrarse, pese al gran interés del público. La directiva del club consideró los rumores más un ruido mediático que una oportunidad concreta de fichaje.