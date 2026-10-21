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benzema(C)Getty Images
Yosua Arya
Traducido por

Un responsable del Lyon revela la verdad sobre los rumores del regreso de Karim Benzema

K. Benzema
Lyon
Fichajes
Ligue 1

El director deportivo del Lyon, Matthieu Louis-Jean, ha desmentido los rumores que apuntaban al regreso de Karim Benzema este verano al club en el que se formó. El dirigente aclaró qué había detrás de las especulaciones sobre el fichaje y explicó por qué la operación propuesta nunca fue viable.

  • Rumores rechazados tajantemente

    Louis-Jean ha aclarado la situación respecto a un posible reencuentro este verano con el exdelantero Benzema. En las redes sociales habían aumentado las especulaciones que vinculaban al atacante de 38 años con un regreso al club de su infancia durante el mercado de fichajes.

    Sin embargo, el directivo francés aclaró que la operación nunca estuvo cerca de cerrarse, pese al gran interés del público. La directiva del club consideró los rumores más un ruido mediático que una oportunidad concreta de fichaje.

  • Karim BenzemaGetty

    El contrato saudí, un obstáculo

    Al abordar la situación en France TV, Louis-Jean explicó las dificultades prácticas de cualquier posible operación. Señaló la compleja situación contractual que rodeaba la salida del veterano delantero de Arabia Saudí.

    «¿Estuvo cerca lo de Benzema? No, no estuvo cerca de concretarse», afirmó Louis-Jean. «Por supuesto, al igual que tú, oí lo que se decía en las redes sociales. Sé que había un problema para desvincularse de su contrato en Arabia Saudí, pero no, fue más ruido que realidad. En cualquier caso, no creo que fuera viable».

  • Complicaciones en la agencia libre

    Aunque Benzema es ahora agente libre, sus próximos pasos siguen condicionados por vínculos contractuales vigentes con Arabia Saudí. Esta situación descarta, en la práctica, un regreso al equipo en el que se dio a conocer.

    Benzema comenzó su carrera profesional en el Lyon antes de marcharse al Real Madrid en 2009. Aunque los aficionados soñaban con el regreso del exganador del Balón de Oro, los obstáculos estructurales y económicos impidieron que el fichaje llegara a cobrar verdadero impulso.

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  • Switzerland v North Macedonia - UEFA Nations League 2026/27 Group B1 MD4Getty Images Sport

    Con la vista puesta en enero

    Con el culebrón de Benzema zanjado, el Lyon centra su atención en otros objetivos de fichaje. El equipo de captación del club ya planifica el próximo mercado de invierno para reforzar el ataque.

    El delantero del Panathinaikos Elmin Rastoder se ha convertido en un objetivo prioritario tras haber estado bajo seguimiento durante el verano. El conjunto francés estudia su fichaje en enero y prefiere mirar hacia delante en lugar de hacia atrás.

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