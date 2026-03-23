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Un respiro para el Manchester United: el Bayern de Múnich «consideraría» vender a Alphonso Davies a los Red Devils ante sus constantes problemas de lesiones
Davies vuelve a caer lesionado tras sufrir una rotura del ligamento cruzado
Davies ha sido muy valorado por el Bayern desde que se incorporó al primer equipo en 2019 como lateral izquierdo ofensivo dotado de una velocidad extraordinaria. Ayudó al conjunto bávaro a conquistar el triplete continental —la Bundesliga, la Liga de Campeones y la DFB-Pokal— durante la temporada 2019-20, y su nombre ha sonado a menudo en relación con traspasos millonarios fuera del Allianz Arena.
Aunque hasta ahora se ha mantenido fiel al Bayern, el jugador de 25 años ha vivido unos últimos años bastante frustrantes. El internacional canadiense regresó de una lesión de ligamento cruzado a principios de esta temporada, pero lleva fuera de los terrenos de juego desde el partido de vuelta de los octavos de final del Bayern contra el Atalanta, que el equipo alemán ganó por un abultado marcador global de 10-2.
Se cree que está progresando bien tras su último contratiempo, un problema en el tendón de la corva, y se centrará en su recuperación durante el parón internacional, ya que no ha sido convocado por Canadá para los amistosos de marzo contra Islandia y Túnez.
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El Manchester United busca reforzar la posición de lateral izquierdo
Se cree que el Bayern podría estar dispuesto a vender a Davies este verano. CF Bayern Insider informa de que sus frecuentes lesiones han resultado ser un «dolor de cabeza» para el club y que «tendría sentido» que decidieran sacarle provecho.
El United ha sido señalado como posible interesado para la próxima ventana de fichajes. Los Red Devils podrían buscar reforzar sus opciones en el lateral izquierdo, buscando alternativas más sólidas al actual titular, Luke Shaw. El jugador de 30 años tiene un historial de lesiones irregular, pero se ha mantenido en forma de forma regular durante la temporada 2025-26, jugando en los 31 partidos de la Premier League del United hasta la fecha.
Se espera que Tyrell Malacia se marche este verano, mientras que Patrick Dorgu se considera más una opción ofensiva, ya que fue fichado para la formación 3-4-3 del exentrenador Ruben Amorim.
Canadá ofrece información actualizada sobre la lesión de Davies
El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, ofreció a principios de este mes información actualizada sobre el estado físico de Davies y reveló: «He hablado con él. Obviamente, está un poco triste y frustrado.
Pero me ha dicho que esta lesión, incluso en comparación con la que sufrió hace aproximadamente un mes, es mucho menos grave. Probablemente tardará entre dos y tres semanas en recuperarse».
- AFP
Se espera que Davies esté en forma para el Mundial que se disputará en casa
Aunque ha tenido problemas físicos, se espera que Davies esté en plena forma y listo para capitanear a Canadá en el Mundial de 2026.
Les Rouges se enfrentarán al ganador de la repesca, Catar y Suiza en el Grupo B, con el objetivo de llegar lejos en la fase eliminatoria. Ya participaron en el Mundial de 2022, pero perdieron sus tres partidos de la fase de grupos.