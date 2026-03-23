Un respiro para el Manchester United: el Bayern de Múnich «consideraría» vender a Alphonso Davies a los Red Devils ante sus constantes problemas de lesiones

Davies ha sido muy valorado por el Bayern desde que se incorporó al primer equipo en 2019 como lateral izquierdo ofensivo dotado de una velocidad extraordinaria. Ayudó al conjunto bávaro a conquistar el triplete continental —la Bundesliga, la Liga de Campeones y la DFB-Pokal— durante la temporada 2019-20, y su nombre ha sonado a menudo en relación con traspasos millonarios fuera del Allianz Arena.

Aunque hasta ahora se ha mantenido fiel al Bayern, el jugador de 25 años ha vivido unos últimos años bastante frustrantes. El internacional canadiense regresó de una lesión de ligamento cruzado a principios de esta temporada, pero lleva fuera de los terrenos de juego desde el partido de vuelta de los octavos de final del Bayern contra el Atalanta, que el equipo alemán ganó por un abultado marcador global de 10-2.

Se cree que está progresando bien tras su último contratiempo, un problema en el tendón de la corva, y se centrará en su recuperación durante el parón internacional, ya que no ha sido convocado por Canadá para los amistosos de marzo contra Islandia y Túnez.