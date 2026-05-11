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¿Un respiro para el Chelsea tras su paso por el equipo de desactivación de explosivos? Axel Disasi cree que los Blues «volverán a fijarse en él» tras su fructífera cesión al West Ham
Maresca marginó a Disasi y Rosenior lo traspasó.
El Chelsea ha sufrido esta temporada por falta de regularidad y las lesiones han agravado el problema. La plantilla, llena de estrellas, ha sufrido tantos cambios que la estabilidad brilla por su ausencia.
Fuera del campo la inestabilidad también ha sido la tónica: Maresca fue destituido tras el inicio de 2026 y su sucesor, Rosenior, apenas duró 23 partidos, periodo en el que el equipo quedó fuera de los puestos europeos.
La racha de seis derrotas se cortó en la última jornada con el 1-1 en Liverpool, bajo el interino Calum McFarlane, quien además llevó al equipo a la final de la FA Cup. Este verano se anunciará un nuevo técnico fijo.
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¿Cuánto pagó el Chelsea por Disasi al Mónaco en 2023?
La llegada de un nuevo entrenador supone un nuevo comienzo para todos, lo que podría beneficiar a quienes han quedado relegados. Disasi, cuyo último partido con el Chelsea fue el 20 de enero de 2025, es uno de ellos.
Poco después se autorizó su cesión al Aston Villa, antes de que volviera a quedar marginado en el oeste de Londres. En febrero se produjo un cambio de equipo dentro de la capital inglesa al fichar por el West Ham, donde ha disputado 15 partidos como cedido.
No evitó el descenso, pero mejoró una defensa muy vulnerable. Su nivel no se cuestiona: el Chelsea pagó 38,5 millones de libras (52 millones de dólares) por él en 2023.
¿Podría la cesión al West Ham suponer un nuevo comienzo para Disasi en el Chelsea?
Su contrato con los Blues dura hasta 2029, así que ¿tiene opciones en Stamford Bridge? El exlateral Johnson lo ve así: «Tuvo su oportunidad, jugó muchos partidos, pero no estuvo a la altura.
Creo que perdió la confianza de los entrenadores de entonces. En el West Ham rinde mucho mejor que en el Chelsea; quizá porque allí la presión es menor.
«Claro que sabe jugar, pero no estoy seguro de que pueda rendir al máximo nivel. Aún tiene muchos años por delante; si sigue en alza, el Chelsea volverá a fijarse en él».
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Es probable que el internacional francés vuelva a cambiar de equipo
El Chelsea tiene una defensa bien cubierta cuando todos están en forma. Eso puede perjudicar a Disasi: los Blues ya han pasado página y este verano probablemente aprobarán su traspaso.
De irse, el imponente defensa habrá jugado 61 partidos con el gigante de la Premier League. Tiene cinco internacionalidades con Francia, pero parece poco probable que regrese al equipo nacional a corto plazo, ya que ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma y la confianza de sus entrenadores en el club.