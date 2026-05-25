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¿Un respiro para el Arsenal? Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi se pierden un partido amistoso interno del PSG, lo que aumenta el temor a que estén lesionados de cara a la final de la Liga de Campeones
Aumenta la preocupación por las lesiones de Luis Enrique
El club francés sigue con inquietud la recuperación de dos de sus estrellas clave para la final de la Liga de Campeones del sábado contra el Arsenal.
El conjunto parisino, recién campeón de la Ligue 1, aspira a retener su corona europea en el Puskas Arena, aunque sus preparativos se han visto afectados por problemas de alineación.
El vigente campeón se mide a un Arsenal en racha, tras la espera de 22 años que los hombres de Mikel Arteta acabaron para ganar la Premier. Mientras los Gunners llegan con plena confianza, el PSG podría perder piezas clave para la final europea en Hungría.
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La participación de Hakimi sigue siendo muy dudosa
Según L'Equipe, el lateral Hakimi no estará listo para ser titular en la final, lo que complica los planes tácticos de Enrique. El marroquí aporta una amenaza ofensiva única por la derecha.
Lesionado en el muslo desde la ida de semifinales contra el Bayern, no se espera que retorne al trabajo al 100 % hasta el miércoles, con solo tres días para convencer al cuerpo técnico antes del viaje a Budapest.
Dembélé se pierde un partido de preparación clave
Los problemas físicos afectan también al ataque parisino. El PSG organizó un amistoso interno de dos tiempos de 20 minutos para mantener el ritmo, pero Ousmane Dembélé no participó. El extremo arrastra una lesión desde su sustitución en la primera parte de la reciente derrota liguera ante el Paris FC.
A pesar de la preocupación de la afición, el jugador confía en estar listo para la final. No obstante, su ausencia en el amistoso indica que el cuerpo médico prefiere no arriesgar al exazulgrana a pocos días del partido.
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Arteta y el Arsenal obtuvieron una ventaja táctica.
La posible ausencia de Hakimi y Dembélé cambiaría por completo el partido. El cuerpo técnico del Arsenal lo ve como un impulso, pues buscará explotar cualquier falta de ritmo o cohesión en el PSG tras estas bajas. Todas las miradas están puestas en el entrenamiento del martes en París.
Será la primera prueba de alta intensidad tras el fin de semana. Para Enrique, la sesión será definitiva para confirmar si ambos pueden jugar en el esperado duelo contra los recién coronados campeones de Inglaterra.