¿Un respiro para el Arsenal? Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi se pierden un partido amistoso interno del PSG, lo que aumenta el temor a que estén lesionados de cara a la final de la Liga de Campeones

El club francés sigue con inquietud la recuperación de dos de sus estrellas clave para la final de la Liga de Campeones del sábado contra el Arsenal.

El conjunto parisino, recién campeón de la Ligue 1, aspira a retener su corona europea en el Puskas Arena, aunque sus preparativos se han visto afectados por problemas de alineación.

El vigente campeón se mide a un Arsenal en racha, tras la espera de 22 años que los hombres de Mikel Arteta acabaron para ganar la Premier. Mientras los Gunners llegan con plena confianza, el PSG podría perder piezas clave para la final europea en Hungría.