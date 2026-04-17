¿Un regreso espectacular al Real Madrid? Toni Kroos se pronuncia sobre los rumores más candentes

Kroos se retiró en 2024 tras diez años en el Real Madrid, periodo en el que ganó cinco Champions y cuatro Ligas. Desde hace dos temporadas, el club no cumple las expectativas. Este curso destituyó a Xabi Alonso y luego a Álvaro Arbeloa sin éxito.

El equipo ya está eliminado de la Copa y, a siete jornadas del final de Liga, le saca nueve puntos al líder, el FC Barcelona. En cuartos de Champions, el Bayern Múnich lo apeó con un 1-2 y un 3-4. Todo indica que será una temporada sin títulos.

Por ello, Arbeloa estaría a punto de abandonar Madrid. Según The Athletic, es «muy probable» que se separen a más tardar al final de la temporada actual. Tras la derrota en el Allianz Arena de Múnich, el español declaró que quería «aceptar todas las decisiones del club».