¡Un récord mundial de infarto! La estrella española presenta estadísticas increíbles frente a la modesta selección de Cabo Verde

Oyarzabal, que lideró el ataque español junto a Ferran Torres y Gavi ante las bajas por lesión de Lamine Yamal y Nico Williams, terminó el partido con 25 toques, cinco disparos y un xG de 0,5 (flashscore).

Pese a ello, el vasco no pudo evitar el mal inicio de España en el Mundial, igual que Yamal y Williams, que entraron de suplentes.



