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FC Shakhtar Donetsk v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
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Un recambio sorprendente: el Al-Ahli saudí ficha a Posić en un movimiento inesperado

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
1ª División
Arabia Saudí
Países Bajos
Alemania

El Raqui anuncia la contratación de su nuevo director técnico

El Al-Ahli saudí resolvió de forma sorpresiva el asunto de su nuevo entrenador, tras anunciar oficialmente la contratación del neerlandés Marino Pusic para dirigir al primer equipo de fútbol, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, quien se marchó recientemente para hacerse cargo del Newcastle United inglés.

Jaissle había decidido dimitir de su cargo tras fracasar en alcanzar un acuerdo con el club sobre la renovación de su contrato, por lo que la entidad optó por la contratación de Pusic.



  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Un paso sorprendente

    El anuncio llegó en un momento en el que la mayoría de los pronósticos apuntaban a que el Al-Ahli estaba cerca de fichar a otros nombres europeos, pero finalmente "El Elegante" optó por el técnico neerlandés, en un movimiento que sorprendió a la afición y a los seguidores.

    Este movimiento abrió la puerta a las incógnitas sobre la próxima etapa, sobre todo porque Bosic asume la misión de dirigir a un equipo que ostenta el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia y se prepara para afrontar una temporada llena de desafíos, tanto en el plano local como en el continental.

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  • Detalles del contrato

    El Al-Ahly reveló que el fichaje del entrenador neerlandés se produjo con un contrato que se extiende por dos temporadas, para continuar dirigiendo al equipo hasta junio de 2028, en un paso que confirma el deseo de la directiva de otorgar al nuevo cuerpo técnico la estabilidad suficiente para construir un proyecto a largo plazo, lejos de las soluciones temporales.

    Posecki comienza su labor de inmediato de cara al arranque de las competiciones de la nueva temporada, donde le esperan grandes desafíos, encabezados por mantener la posición continental del Al-Ahly y seguir compitiendo por todos los títulos locales, en medio de las altas expectativas tras los éxitos que logró el equipo durante los últimos años.

  • FBL-EUR-C1-BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTARAFP

    La trayectoria de Bosic

    Marino Pušić llegó al Al Ahli con una trayectoria como entrenador muy variada, en la que pasó tanto por el fútbol europeo como por el del Golfo, después de trabajar en los clubes neerlandeses Twente, AZ Alkmaar y Feyenoord. Además, fue uno de los miembros del cuerpo técnico del Feyenoord bajo la dirección del célebre entrenador Arne Slot, y contribuyó a que el equipo se coronara campeón de la Liga de los Países Bajos en la temporada 2022-2023, así como a alcanzar la final de la Europa League en la temporada 2021-2022.

    Pušić logró su primer gran éxito cuando llevó al Twente de vuelta a la máxima categoría del fútbol neerlandés, tras coronarse campeón de la segunda división (Eerste Divisie) en la temporada 2018-2019, antes de vivir una experiencia aún más exitosa con el Shakhtar Donetsk ucraniano.

    Lee también: Tras las noticias sobre su marcha: la verdad sobre la sorprendente cláusula en el contrato de Firas Al Buraikan

    Condujo al equipo a ganar la liga ucraniana y a coronarse campeón de la Copa de Ucrania en dos ocasiones. También dejó una huella destacada en la Liga de Campeones de Europa, siendo uno de los momentos más notables la victoria sobre el Barcelona en la fase de grupos.

    Su última etapa fue con el Al Jazira emiratí, donde logró llevar al equipo a clasificarse para la Liga de Campeones de Asia, además de alcanzar la final de la Copa Abu Dabi Islamic Bank, en un logro que devolvió al club a la final de la competición por primera vez en varios años, lo que reforzó su cotización antes de su traspaso para afrontar la nueva experiencia con el Al Ahli saudí.

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