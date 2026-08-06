Marino Pušić llegó al Al Ahli con una trayectoria como entrenador muy variada, en la que pasó tanto por el fútbol europeo como por el del Golfo, después de trabajar en los clubes neerlandeses Twente, AZ Alkmaar y Feyenoord. Además, fue uno de los miembros del cuerpo técnico del Feyenoord bajo la dirección del célebre entrenador Arne Slot, y contribuyó a que el equipo se coronara campeón de la Liga de los Países Bajos en la temporada 2022-2023, así como a alcanzar la final de la Europa League en la temporada 2021-2022.

Pušić logró su primer gran éxito cuando llevó al Twente de vuelta a la máxima categoría del fútbol neerlandés, tras coronarse campeón de la segunda división (Eerste Divisie) en la temporada 2018-2019, antes de vivir una experiencia aún más exitosa con el Shakhtar Donetsk ucraniano.

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Condujo al equipo a ganar la liga ucraniana y a coronarse campeón de la Copa de Ucrania en dos ocasiones. También dejó una huella destacada en la Liga de Campeones de Europa, siendo uno de los momentos más notables la victoria sobre el Barcelona en la fase de grupos.

Su última etapa fue con el Al Jazira emiratí, donde logró llevar al equipo a clasificarse para la Liga de Campeones de Asia, además de alcanzar la final de la Copa Abu Dabi Islamic Bank, en un logro que devolvió al club a la final de la competición por primera vez en varios años, lo que reforzó su cotización antes de su traspaso para afrontar la nueva experiencia con el Al Ahli saudí.