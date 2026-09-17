¡Un Raphinha imparable firma un hat-trick y revela el secreto de la increíble racha de victorias del Barcelona!

El FC Barcelona continuó su sensacional inicio de temporada con una contundente victoria por 7-2 sobre el Racing Santander, con Raphinha como gran protagonista. El delantero brasileño firmó un brillante hat-trick para elevar a nueve su impresionante cifra de goles en La Liga esta temporada, lo que le valió el balón oficial del partido al final del encuentro. El contundente triunfo reforzó aún más el imparable impulso del equipo bajo las órdenes de Hansi Flick.

Raphinha expresó su satisfacción por la actuación del equipo, aunque mantiene una enorme ambición personal por seguir mejorando.