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«¡Un puto robo!»: John Obi Mikel elogia el movimiento maestro del Manchester United con Youri Tielemans por 35 millones de libras
El Manchester United refuerza el centro del campo
El United sigue remodelando activamente su plantilla bajo la dirección de Carrick de cara a la nueva temporada de la Premier League. El Manchester United ha cerrado con éxito el fichaje de Andrey Santos procedente del Chelsea por 48 millones de libras y ha incorporado a Tielemans procedente del Villa por 35 millones de libras para reforzar su centro del campo, además de asegurarse al portero Karl Darlow y a tres jóvenes para la cantera del club. En medio de un mercado de fichajes dominado por cifras mareantes por otros centrocampistas destacados de la Premier League, la llegada de Tielemans está siendo considerada como uno de los movimientos más astutos del verano.
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Un comentarista elogia un fichaje a precio de ganga
El excentrocampista del Chelsea Obi Mikel considera que la operación del United para fichar a Tielemans es la mejor incorporación en el centro del campo del verano a un precio excepcionalmente de ganga.
En declaraciones en The Obi One Podcast, Mikel elogió con entusiasmo el éxito del United al hacerse con el jugador y afirmó: "Para mí, es Youri Tielemans. Sinceramente, ¿cómo coj*nes consiguió el Manchester United ficharlo por 35 millones de libras? Eso es un maldito robo. Lo vi antes y durante el Mundial, y se nota que este es un jugador".
Mikel profundizó después en la flexibilidad táctica que aporta el internacional belga: "Obviamente, todos sabemos cómo juega Tielemans, puede jugar como seis, como ocho o como diez y, cuando tienes a un jugador que puede jugar en cualquier parte, te da la variedad para cambiar la forma en la que quieres jugar. Tielemans es ese tipo de jugador. Marca goles, es peligroso a balón parado, es brillante con el balón y rara vez lo pierde.
"Lo único que la gente puede decir es que no es el más rápido, pero lee el juego muy bien. Es muy inteligente con y sin balón. Cuando miro a todos los centrocampistas que se han transferido a distintos clubes [este verano], el mejor es Tielemans".
Un perfil progresista recibe elogios
Una valoración similar expresó el exdefensa del Tottenham Hotspur Toby Alderweireld, que cree que el principal activo de Tielemans es su valentía para asumir riesgos y jugar pases progresivos hacia delante.
En una entrevista con Hajper, Alderweireld analizó las cualidades específicas necesarias en un club de la dimensión del United: "El problema del fútbol moderno es que a veces miramos demasiado las estadísticas, como las asistencias y los goles. Por supuesto, Youri Tielemans da asistencias y marca goles, y puede disparar desde fuera del área y marcar de falta, pero es mucho más que eso.
"Tielemans es un jugador de enlace, y hay que verle para entender por qué es tan importante para sus equipos, no basta con mirar sus estadísticas, porque siempre está intentando jugar el balón hacia delante. Hay centrocampistas que tienen un porcentaje de acierto en el pase del 98 %, pero siempre juegan el balón hacia atrás. Tielemans es un tipo que se gira, se abre y juega el balón entre líneas, y eso es muy importante para un club como el Manchester United, que necesita desarmar a otros equipos".
Alderweireld también destacó la fuerte mentalidad de su compatriota a la hora de soportar el peso de las altas expectativas en Old Trafford: "Incluso cuando juega en una posición más retrasada, lo hace de una manera ofensiva. Está pensando en ir hacia delante, siempre. A veces perderá el balón, pero eso es lo que pasa cuando asumes algunos riesgos en los partidos para hacer que pasen cosas, y creo que eso es algo que el United necesita, y él tiene la mentalidad para ser valiente y positivo bajo la gran presión de esa camiseta.
"Va a hacer un esfuerzo enorme y les dirá a sus compañeros: dadme el balón y dejadme cambiaros el partido. Asumirá la responsabilidad de llevar al Manchester United hacia delante".
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La plantilla afronta las pruebas de pretemporada
Tras el empate 1-1 ante el campeón de Europa, el PSG, el United tiene ahora dos amistosos de pretemporada más contra el Leeds United y el AC Milan. Carrick tiene la tarea de ensamblar rápidamente su nueva configuración en el centro del campo, mientras que los informes sugieren que todavía podrían ir a por una tercera opción para la medular antes de que se cierre el mercado de fichajes. La preparación y la profundidad de esta renovada plantilla afrontarán una prueba inmediata en su estreno en la Premier League fuera de casa ante el Hull City.
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