El excentrocampista del Chelsea Obi Mikel considera que la operación del United para fichar a Tielemans es la mejor incorporación en el centro del campo del verano a un precio excepcionalmente de ganga.

En declaraciones en The Obi One Podcast, Mikel elogió con entusiasmo el éxito del United al hacerse con el jugador y afirmó: "Para mí, es Youri Tielemans. Sinceramente, ¿cómo coj*nes consiguió el Manchester United ficharlo por 35 millones de libras? Eso es un maldito robo. Lo vi antes y durante el Mundial, y se nota que este es un jugador".

Mikel profundizó después en la flexibilidad táctica que aporta el internacional belga: "Obviamente, todos sabemos cómo juega Tielemans, puede jugar como seis, como ocho o como diez y, cuando tienes a un jugador que puede jugar en cualquier parte, te da la variedad para cambiar la forma en la que quieres jugar. Tielemans es ese tipo de jugador. Marca goles, es peligroso a balón parado, es brillante con el balón y rara vez lo pierde.

"Lo único que la gente puede decir es que no es el más rápido, pero lee el juego muy bien. Es muy inteligente con y sin balón. Cuando miro a todos los centrocampistas que se han transferido a distintos clubes [este verano], el mejor es Tielemans".