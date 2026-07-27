La directiva del Real Madrid continúa revisando sus prioridades en el mercado de fichajes de verano, en un momento en el que el reciente nivel mostrado por varias estrellas de Europa empuja a los responsables del club a reevaluar expedientes que ya se habían cerrado, con la nueva temporada cada vez más cerca.

El Real Madrid se muestra ahora más optimista sobre la posibilidad de fichar al centrocampista del Manchester City, el español Rodri, durante el actual periodo de fichajes de verano, según confirmó la cadena ESPN.

Añadió que el club blanco ha cambiado radicalmente su postura hacia el jugador de 30 años, después de haber descartado anteriormente la idea de incorporarlo debido a inquietudes internas relacionadas con su historial físico y las lesiones que ha sufrido recientemente.

La cadena explicó que la actuación excepcional que ofreció Rodri durante la conquista del título de la Copa del Mundo 2026 por parte de España, como capitán de la selección, llevó al presidente del club, Florentino Pérez, y a los altos cargos a reabrir el expediente y aprobar la intensificación de los movimientos para ficharlo.

Señaló que Rodri, por su parte, desea trasladarse al Real Madrid, pese a los intentos del Paris Saint-Germain de entrar en las negociaciones.