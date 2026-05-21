«Un proyecto maravilloso»: Xabi Alonso, ilusionado por empezar en el Chelsea

Alonso ya ilusiona a la afición del Chelsea tras ser visto en Madrid antes de su llegada oficial al oeste de Londres. El español habló brevemente sobre su fichaje en el programa español «El Chiringuito». Para la directiva del Chelsea, su contratación es una declaración de intenciones tras un periodo difícil.

Aunque el equipo se quedó fuera de la próxima Liga de Campeones, el excentrocampista confía en la nueva dirección de Stamford Bridge. Alonso empezará a trabajar el 1 de julio, pero los preparativos para la reconstrucción ya avanzan entre bastidores.