Un presentador de televisión se disculpa tras criticar a Jeremy Doku por abandonar la selección belga para asistir al nacimiento de su primer hijo

El viernes, en el programa «L'Equipe de Choc», Doku, quien juega con la selección belga en el Mundial 2026, dijo que podría ausentarse en julio por el nacimiento de su primer hijo. Pierron mostró incomprensión y recordó que jugar un Mundial es un privilegio único.

«Hay que darse cuenta de que participar en un Mundial es un auténtico privilegio, es una alegría increíble. Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar; quizá no se repita en tu vida. Es un sueño de la infancia hecho realidad», afirmó en directo antes de añadir: «Y vas a dejar todo eso para estar en el nacimiento de tu hijo, un momento que, perdón por mi lenguaje, es repugnante para el padre, que no sirve para nada, solo es un extra».