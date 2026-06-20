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Un presentador de televisión dimite tras afirmar erróneamente que el padre de Lionel Messi había fallecido durante una emisión en directo
Un error en una retransmisión en directo
Florencia Peña hizo esta afirmación sensacionalista e incorrecta durante una retransmisión en directo en el canal argentino Luzu TV. La emisión ocurrió poco después de que Argentina venciera a Argelia en su primer partido del grupo, encuentro en el que Lionel Messi marcó un hat-trick. El jugador, de 38 años, se mostró emocionado y luego admitió haber atravesado «días difíciles» por motivos personales.
Durante el programa, Peña afirmó: «No quiero dar malas noticias, pero el padre de Messi acaba de fallecer. Ha sido repentino. En plena Copa del Mundo». La declaración se hizo viral de inmediato en las redes sociales, provocando pánico y confusión entre los seguidores de la estrella del Inter de Miami y de la selección argentina.
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La familia Messi responde
Ante la difusión de rumores, la familia Messi aclaró que Jorge Messi, de 68 años, está vivo y recibe tratamiento médico por un problema de salud no revelado.
En un comunicado oficial, la familia informó que se está recuperando y condenó las especulaciones irresponsables sobre su estado de salud. Solicitaron privacidad en este difícil momento, subrayando que la atención debe centrarse en su recuperación, no en rumores.
Pena asume la responsabilidad y dimite
Tras las críticas, Peña se disculpó y renunció a su cargo en Luzu TV. Aseguró que el equipo de producción le había confirmado la información durante la emisión en directo.
Peña escribió el jueves en redes: «Pido disculpas a la familia Messi. Me avergüenza haberme visto envuelta en este error. Aunque el equipo de producción me facilitó esa información falsa en directo, asumo mi responsabilidad y por eso he decidido poner fin a mi participación en Luzu. Pido disculpas de nuevo; me equivoqué».
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Una cadena de televisión toma medidas disciplinarias
Tras el incidente, la cadena despidió a varios empleados y Peña renunció. El presentador Nicolás Occhiato afirmó que difundir información sensible sin verificar vulnera sus normas editoriales.
Occhiato declaró: «En Luzu TV lamentamos lo ocurrido en directo durante el programa El Show de Verano. Para nuestro canal, difundir información sensible sin verificar es inaceptable. Por ello, la dirección ha rescindido el contrato de los responsables y Florencia Peña ha dimitido. Reafirmamos nuestro compromiso con un periodismo responsable, respetuoso y riguroso».