GOAL
Traducido por
«Un potencial tremendo para hacer aún más fuerte el programa de la selección masculina» - Mauricio Pochettino firma un nuevo contrato con la selección masculina de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030
- Getty
¿Qué pasó?
U.S. Soccer confirmó el lunes el regreso de Pochettino, ya que el técnico argentino ha firmado oficialmente un nuevo contrato. El regreso de Pochettino, sin embargo, llevaba tiempo gestándose, con las primeras conversaciones incluso antes de la trayectoria de la USMNT en el Mundial. Tras la eliminación del equipo ante Bélgica, Pochettino dijo que ambas partes retomarían las conversaciones después de un periodo de descanso, y ese periodo de descanso ha dado como resultado la continuidad de la asociación entre el entrenador y la federación.
Como parte del regreso de Pochettino, él y su cuerpo técnico pondrán un mayor énfasis en la visión global del fútbol estadounidense, incluido el recorrido hacia la selección nacional, el fútbol base, la formación de entrenadores y otros aspectos técnicos de este deporte en el país.
Desde la perspectiva de la selección absoluta, Pochettino tendrá por delante muchos partidos importantes en el camino hacia 2030. Estados Unidos competirá en la Nations League y la Copa Oro en 2027 y 2029, mientras que, según las informaciones, Estados Unidos volverá a ser anfitrión de la Copa América en 2028.
Al igual que cuando fue contratado inicialmente, U.S. Soccer ha podido llevar a cabo la contratación gracias a las contribuciones de Kenneth C. Griffin, fundador y CEO de Citadel y fundador de Griffin Catalyst, mientras que Scott Goodwin, Adam Freede y varios otros socios también han realizado contribuciones adicionales.
- (C)Getty Images
«Tener un impacto duradero»
«Trabajando junto a U.S. Soccer durante los dos últimos años, nos ha quedado claro que existe un enorme potencial para hacer que el programa de la selección masculina sea aún más fuerte», dijo Pochettino en un comunicado. «La pasión que vivimos por parte de los aficionados durante la Copa del Mundo no hizo más que reforzar nuestra convicción sobre lo que es posible aquí.
«Nos ilusiona la oportunidad de aportar toda nuestra experiencia y conocimiento a aún más áreas de U.S. Soccer, al tiempo que ayudamos a reforzar las vías de desarrollo para jugadores, entrenadores y equipos en toda la Federación. Queremos intentar dejar un impacto duradero en este deporte en el país que nos ha acogido con tanto cariño y que ese impacto vaya más allá de los resultados sobre el terreno de juego».
- Getty Images Sport
La trayectoria de Pochettino hasta ahora
Tras pasar por varios de los mejores clubes del mundo, entre ellos el Paris Saint-Germain y el Tottenham, Pochettino fue contratado originalmente por la Federación de Fútbol de Estados Unidos en el otoño de 2024, lo que le dio 18 meses de margen para preparar el Mundial.
Después de dedicar gran parte de esos 18 meses a evaluar talento y reconstruir la cultura de la selección de Estados Unidos, Pochettino llevó a Estados Unidos al primer puesto de su grupo del Mundial, logrando la clasificación con un partido por jugar tras comenzar el torneo con victorias sobre Paraguay y Australia. Después, Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina en su partido de dieciseisavos de final antes de caer ante Bélgica en octavos de final.
- Getty Images
¿Qué viene después?
Lo próximo para Estados Unidos será el parón internacional de otoño, que incluirá cuatro partidos a finales de septiembre y a comienzos de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias