Un portero que hizo historia en la Copa del Mundo... ¿Quién fue el árbitro del partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Maurizio Mariani nació en Roma el 25 de febrero de 1982. Tiene 44 años.

Jugó al fútbol como portero en la Academia Militar de Venecia, pero a los 18 años se pasó al arbitraje.

Con 18 años, en 2000, comenzó a pitar en categorías inferiores. En 2007 debutó en la cuarta división de la Serie A.

En 2009 arbitró en Tercera, en 2011 en Segunda y debutó en la Serie A en 2013, con solo 31 años.