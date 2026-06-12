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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un portero que hizo historia en la Copa del Mundo... ¿Quién fue el árbitro del partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

FEATURES
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Al Ittihad
King Cup
1ª División
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.

El árbitro italiano Maurizio Mariani dirigirá los primeros partidos de la selección saudí en el Mundial... ¿Quién es?

A veces basta con que un equipo tenga suerte para ganar; otras, esa suerte debe incluir al arbitraje.

Eso espera la afición saudí tras saber que el italiano Maurizio Mariani arbitrará su debut contra Uruguay la madrugada del martes en la fase final del Mundial 2026.

  • Portero... y árbitro desde pequeño

    Maurizio Mariani nació en Roma el 25 de febrero de 1982. Tiene 44 años.

    Jugó al fútbol como portero en la Academia Militar de Venecia, pero a los 18 años se pasó al arbitraje.

    Con 18 años, en 2000, comenzó a pitar en categorías inferiores. En 2007 debutó en la cuarta división de la Serie A.

    En 2009 arbitró en Tercera, en 2011 en Segunda y debutó en la Serie A en 2013, con solo 31 años.

    • Anuncios

  • Sentencia internacional

    En 2019, Mariani se convirtió en árbitro internacional FIFA.

    En 2020 debutó en el derbi de Milán entre el Milan y el Inter, y desde entonces ha dirigido varios encuentros clave de la Serie A.

    Al cierre de la temporada 2024-2025, dirigió la final de la Copa de Italia entre el Milan, entrenado por Sérgio Conceição, y el Bolonia, que acabó ganando el título.

  • Campeón de las Cumbres Europeas

    En 2025, la Unión Europea de Fútbol anunció el ascenso de Mariani a la categoría de árbitros de élite, la máxima del continente.

    La temporada pasada dirigió encuentros clave de la Liga de Campeones, como Real Madrid-Manchester City en octavos y París Saint-Germain-Liverpool en cuartos.

    Un año después de actuar como cuarto árbitro en la final de la Europa League 2025, fue designado para pitar la final de la Liga Europa Conference 2026 entre Crystal Palace y Rayo Vallecano.

    La noticia más feliz de su carrera llegó con su designación para arbitrar en la Copa del Mundo de 2026 por primera vez.

  • Campeón de la final de la Copa del Rey

    Antes de debutar con la selección saudí, Mariani nunca había dirigido un partido de la Liga Roshen, aunque sí arbitró dos encuentros de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

    Dirigió la semifinal 2023-2024, en la que Al-Nassr venció 3-1 a Al-Khaleej con un penalti marcado por Sadio Mané.

    El encuentro más relevante fue la final de la edición 2024-2025, en la que Al-Ittihad superó 3-1 a Al-Qadisiyah; el conjunto de Al-Sharqia anotó su único tanto por medio del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, de penalti.

    Esa victoria, con Mariani en el campo, marcó el primer doblete de liga y copa del club desde la temporada 2008-2009.

World Cup
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