La temporada pasada, Caspar Jander llamó la atención con sus excelentes actuaciones con la camiseta del 1. FC Núremberg. Este jugador, que ahora tiene 23 años, marcó el juego del equipo de Franconia en el centro del campo como pocos. En la clasificación de invierno de la temporada 2024/25, la revista de fútbol kicker lo situó como el mejor centrocampista defensivo de la 2.ª Bundesliga. El campeón del mundo en Río, Christoph Kramer, llegó incluso a atribuir a Jander el potencial para jugar algún día con la selección alemana. Desde el verano pasado, Jander juega en el FC Southampton de la Championship inglesa. Esto es lo que queda de la predicción de Kramer.
Traducido por
¡Un porcentaje de duelos ganados de casi el 100 %! Un futuro internacional alemán tendrá que esperar un milagro
«Estoy seguro de que hoy he visto a un nuevo internacional», afirmó Kramer con entusiasmo en el podcast «Copa TS» de Tommi Schmitt. El comentarista de la ZDF y AmazonPrime se refería al partido de liga del 1. FC Núremberg de febrero de 2025 contra el SSV Ulm de la temporada pasada, en el que Jander destacó y le cautivó por completo. En la victoria por 2-0 del Clubberer, Jander demostró su clase especialmente en una jugada: en el borde del área del Ulm, se desmarcó hábilmente, se internó hacia dentro y envió el balón al fondo de la red con un espectacular disparo que rebotó en el poste.
«El domingo, en realidad, estaba viendo la conferencia, pero en la segunda parte solo presté atención al Núremberg por él, porque me parece muy bueno», explicó Kramer. Jander reúne «precisamente a esta edad» muchas cualidades que «ya no tienen tantos jugadores»: «Todavía tiene esa visión de juego, sabe cuándo el balón debe ir a dónde».
Kramer, que disputó doce partidos con la selección alemana, volvió a afirmarlo con rotundidad: «Para una carrera futbolística se necesitan muchas cosas, incluso un poco de suerte con los cambios, pero Caspar Jander: internacional».
¿Qué ha pasado desde entonces? La realidad es que la predicción de Kramer aún no se ha cumplido. Aunque Jander ya ha jugado tres veces con la selección alemana sub-21, sigue esperando su debut en la selección absoluta. Y parece que eso no va a cambiar a corto plazo.
- Getty
Con su fichaje por el Southampton, Caspar Jander se convierte en la segunda venta más cara del Núremberg
En verano, Jander fichó por el Southampton por la considerable suma de 12 millones de euros, lo que lo convierte, tras Stefanos Tzimas (26,5 millones de euros), en la segunda venta más cara de la historia del 1. FC Núremberg. Jander no tardó mucho en adaptarse a la gran ciudad inglesa. En el equipo de su compatriota y entrenador Tonda Eckert, desempeña un papel fundamental y es titular indiscutible.
Como jugador polivalente, este nativo de Münster convence tanto en ataque como en defensa —a principios de marzo, su porcentaje de duelos ganados era de casi el 98 % (¡!)—, y destaca por su resistencia a la presión, su seguridad con el balón y su inteligencia de juego. Eckert suele alinearlo como centrocampista defensivo, pero también puede actuar como ocho o diez y organizar el juego. A nivel individual, todo parece encajar, pero los problemas surgen a nivel de equipo.
El Southampton, que descendió a la Championship tras quedar último en la Premier League y ahora quiere volver inmediatamente, tuvo un comienzo de temporada de lo más malo: solo se ganó uno de los diez primeros partidos. En la recta final de la temporada, los Saints se muestran ahora completamente transformados. Llevan ya doce partidos sin conocer la derrota, han ganado nueve de ellos y han sumado la impresionante cifra de 30 de los 36 puntos posibles.
En la tabla de la Championship, el Southampton ocupa actualmente el sexto puesto, es decir, aún en la última plaza de los play-offs. Sin embargo, a falta de siete jornadas para el final, la diferencia con el segundo clasificado, el Middlesbrough, es ya de ocho puntos, y el Wrexham acecha en séptima posición, empatado a puntos con el Southampton. En el mejor de los casos, los Saints participarían en los play-offs de ascenso junto a otros equipos y serían allí los grandes outsiders.
En los últimos 21 años, solo el West Ham (2005) y el Blackpool (2010) lograron ascender a la Premier League tras terminar sextos en la temporada. Por lo tanto, se necesitaría un pequeño milagro para que el Southampton, en teoría el peor equipo, llegara a los play-offs.
- imago
Al parecer, varios de los principales clubes de la Bundesliga estarían interesados en Caspar Jander
Precisamente por este motivo, según informó recientemente el diario *Bild*, Jander no estaría satisfecho con su situación en el Southampton y, tras menos de una temporada, ya estaría pensando en marcharse. Además de la falta de perspectivas de jugar en la Premier League la próxima temporada, también influiría su situación personal: Jander vive solo en el Reino Unido, sin su novia Carlotta Schünemann.
Sin embargo, el entrenador Eckert desmintió de inmediato los informes sobre una supuesta insatisfacción: «Alguien me envió el artículo cuando se publicó y me sorprendió mucho. Puedo afirmar al 200 % que no proviene de Caspar», explicó el técnico de 33 años. Además, añadió: «A veces hay momentos así, creo que es algo totalmente normal, pero no solo le pasa a Caspar. A mí también me pasa cuando estoy lejos de la familia. Especialmente en Navidad, puede haber momentos en los que, naturalmente, uno preferiría pasar la Nochebuena con la familia. Es algo totalmente normal».
En Southampton están muy satisfechos con Jander, «y él está muy contento de estar aquí. Creo que su evolución a lo largo de la temporada ha sido de primera clase».
No obstante, parece que la bola ha empezado a rodar. Según informaciones de Sky, varios clubes ya han mostrado interés por Jander, cuyo contrato con el Southampton se extiende hasta 2028. Entre los posibles interesados se encuentran los clubes de la Bundesliga RB Leipzig y VfB Stuttgart, así como el Ajax de Ámsterdam. Para un posible traspaso se baraja una cifra de entre 20 y 25 millones de euros, una suma muy tentadora para el Southampton. El 1. FC Núremberg tampoco debería estar reacio a un traspaso, ya que se ha asegurado un 10 % del importe de la reventa.
El paso a un equipo europeo de primer nivel podría ser, además, un paso decisivo para que se cumpla la predicción de Kramer sobre la convocatoria de Jander para la selección alemana. A modo de comparación: solo seis jugadores del Stuttgart —Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Chris Führich, Alexander Nübel y Josha Vagnoman— lograron entrar en la última convocatoria de la DFB antes de la selección para el Mundial.
Caspar Jander: Estadísticas de la temporada 2025/26
Juegos
36
Goles
2
Asistencias
1
Minutos jugados
2.657