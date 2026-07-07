Tras ver las imágenes de la fiesta del vestuario de los Tres Leones emitidas por la BBC tras el partido, el exmáximo goleador inglés se mostró consternado. Rooney afirmó: «Soy de la vieja escuela. Después de ganar algo… Hay que disfrutarlo, pero creo que es pronto».

Sin embargo, la leyenda del Chelsea César Azpilicueta, también comentarista en el estudio, defendió el derecho del equipo a celebrar. «Cuando juegas este tipo de partidos contra el anfitrión, con este ambiente, tienes que disfrutarlo. La vida y el fútbol requieren equilibrio. Ahora se recuperarán y estarán listos para el próximo», afirmó.