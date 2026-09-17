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Muhammad Zaki

Traducido por

«Un poco por detrás»: Unai Emery lanza un duro baño de realidad a Alejandro Garnacho, cedido por el Chelsea, tras dejarle fuera de la convocatoria del Aston Villa

A. Garnacho
Aston Villa
U. Emery
Coventry
Coventry vs Aston Villa
Carabao Cup
Chelsea
Premier League
Manchester United

La cesión de Alejandro Garnacho en el Aston Villa ha sufrido un nuevo revés después de que Unai Emery admitiera que el extremo está actualmente por detrás de sus compañeros en cuanto a estado físico. El internacional argentino se quedó sin jugar desde el banquillo en la victoria por 3-1 del Villa sobre el Coventry City en la Carabao Cup, lo que ha generado más dudas sobre su papel en la plantilla.

  • Suplente no utilizado en la victoria copera del Coventry

    A pesar de realizar siete cambios en su once inicial, Emery optó por dejar a Garnacho en el banquillo durante los 90 minutos completos ante el Coventry. El jugador de 22 años no ha logrado pisar el campo en tres partidos consecutivos y apenas acumula 31 minutos de acción competitiva en lo que va de temporada.

    El Villa selló una cómoda victoria por 3-1 para alcanzar la cuarta ronda, con los exjugadores del Chelsea Tammy Abraham, que firmó un doblete, y Ross Barkley, que añadió un tercero, para neutralizar el tanto de Victor Torp. Sin embargo, la continua ausencia de Garnacho pone de relieve un difícil inicio de su cesión de una temporada desde Stamford Bridge, que incluye una obligación de compra condicional de 42,5 millones de libras.


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    Emery exige trabajo duro

    Hablando tras la victoria en la copa, Emery no se mordió la lengua sobre la situación actual del argentino dentro de la plantilla. El técnico del Villa admitió que el extremo sigue estando «un poco por detrás» del resto del grupo y explicó exactamente qué necesita para entrar en el equipo.

    «[Tiene que] seguir trabajando», dijo Emery a los periodistas. «Trabajar, trabajar, entrenar, trabajar. Cuando pueda tener minutos para jugar, intentar hacerlo bien. Está progresando, pero ahora mismo hay jugadores por delante de él».

    El técnico español también señaló el impresionante estado de forma de otros atacantes que actualmente mantienen al cedido fuera del equipo. «George [Hemmings] está jugando de forma fantástica», añadió. «Alysson también está entendiendo bien las cosas y nos está dando lo que quiero. [Ibrahim] Mbaye también respondió bien. Queremos un equipo competitivo y jugadores que compitan con el estilo que tenemos».


  • La interrupción de la pretemporada frena el progreso

    La integración de Garnacho en la dinámica del Villa se vio gravemente obstaculizada por una lesión facial durante la pretemporada, que le obligó a perderse la final de la Supercopa contra el Paris Saint-Germain. Ese contratiempo físico ha hecho que el exextremo del Manchester United esté yendo a remolque, aunque Emery ya defendió anteriormente la implicación del atacante en los entrenamientos.

    Antes de una reciente derrota en la Premier League ante el Nottingham Forest, Emery destacó la dedicación del jugador cedido por el Chelsea. «Su actitud es muy importante, está mostrando el compromiso que necesitamos para lograrlo», explicó. «Ahora necesita tiempo. Tiempo, trabajo duro cada día, y lo está demostrando con su actitud».

    Emery expresó su confianza en que el extremo acabará encontrando su ritmo. «Poco a poco, lo veo mejor», señaló. «Lo más importante es ser constante y exigente a través de la actitud que tiene. Después, creo y confío en que alcanzará su mejor rendimiento».


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  • Coventry City v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    El duelo del Tottenham ofrece una prueba crucial

    El Villa necesita desesperadamente trasladar su éxito copero a la liga, después de haber sufrido un pésimo inicio de su campaña doméstica. Los de Emery ocupan la 19.ª posición en la tabla de la Premier League con solo un punto en cuatro partidos, lo que convierte el duelo del sábado ante otro equipo en apuros como el Tottenham Hotspur en una cita vital.

    Mirando más allá, el Villa viajará al Vitality Stadium para enfrentarse al Bournemouth en la cuarta ronda de la Carabao Cup. Garnacho esperará haber alcanzado para entonces la forma física suficiente como para poner por fin en marcha su carrera en las Midlands Occidentales y justificar su elevada cláusula de rescisión.