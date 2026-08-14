«Un poco extraño»: Jamie Carragher, desconcertado por la disposición del Arsenal a desprenderse de Myles Lewis-Skelly

Carragher ha cuestionado abiertamente la lógica detrás de la disposición del Arsenal a hacer caja con uno de los canteranos más prometedores de Hale End.

Hablando en The Overlap Fan Debate, Carragher expresó su asombro: «Eso es lo que resultaba un poco extraño. Casi parecía que el Arsenal le había ofrecido Myles Lewis-Skelly al Manchester United. No fue Myles Lewis-Skelly quien dijo: “Quiero irme”, ni su entorno filtró nada. De ahí vino la sorpresa, no tanto por la parte del jugador».

El comentarista televisivo advirtió de que el Arsenal estaría cometiendo un grave error si se desprendiera de un talento que ya ha demostrado su nivel en la élite. Añadió: «Todavía no me lo puedo creer. Obviamente, la temporada pasada no fue buena para él durante todo el curso, pero cuando un jugador joven ya ha firmado actuaciones como las que le vi hacer en el Bernabéu, quizá hace un año o 18 meses, como lateral izquierdo, dominaba el partido en el Bernabéu, y luego su actuación en la final en el centro del campo contra el Paris Saint-Germain. No se puede jugar a ese nivel a esa edad a menos que seas bastante especial.

»Todos los jugadores jóvenes tienen altibajos. La temporada pasada no jugó tanto como probablemente le habría gustado. Pero su techo es altísimo por las actuaciones que ya ha firmado con 20 años. No podía creer que el Arsenal siquiera se planteara dejarle salir. Sí que parece un caso extraño».