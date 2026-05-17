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«Un poco de sangre»: la estrella del Hearts revela que varios compañeros resultaron heridos durante el «caos total» que se vivió en el Celtic Park cuando los aficionados invadieron el campo tras el dramático partido decisivo por el título
El caos se desata en Parkhead
El partido decisivo por el título de la Premiership escocesa terminó con escenas desagradables, ya que los aficionados del Celtic invadieron el campo tras una victoria por 3-1 en el último suspiro sobre el Hearts. La victoria aseguró el 56.º título de liga de los Hoops de la forma más dramática posible, pero las celebraciones se vieron empañadas por las noticias de altercados físicos entre la multitud que invadió el campo y los jugadores visitantes.
Borchgrevink, que estaba en el banquillo del equipo de Derek McInnes, ha sido el primer jugador en relatar el caos. El defensa noruego vio desde la banda cómo la situación empeoraba en el tiempo de descuento, lo que hizo que cuerpo técnico y jugadores temieran por su seguridad al quedar rodeados por la multitud.
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Los jugadores quedaron ensangrentados en la melé
Según Borchgrevink, lo ocurrido no fue una simple celebración. Varios jugadores del Hearts volvieron al vestuario con lesiones tras un comunicado del club que mencionaba «graves agresiones físicas y verbales» contra el equipo y el cuerpo técnico.
Tras el tercer gol, relata Borchgrevink en The Herald Scotland: «Fue un caos total. Antes de reaccionar vimos que algunos jugadores clave estaban rodeados. Costaba asimilar lo que pasaba. La gente se preocupaba. Yo estaba en el banquillo y salimos a protegerlos. Al final todos volvieron ilesos, aunque con alguna herida sangrante».
Una huida frenética hacia el autobús
La tensión fue tal que los jugadores del Hearts no sabían si el partido había terminado cuando el personal de seguridad los sacó del campo. La prioridad pasó de inmediato del resultado a evacuar a la plantilla y sus familias del estadio.
Borchgrevink describió la confusión: «Cuando nos sacaron del campo, ni siquiera sabíamos si el partido había terminado. Luego nos dijeron que sí, así que solo pensamos en salir y subir al autobús. Aún no hemos asimilado lo sucedido. Por suerte todos estábamos bien, luego quisimos saber de nuestras familias y de los aficionados, y todos están bien, creo. Ahora estamos aquí, asimilándolo».
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Desengaños dentro y fuera del campo
Para el Hearts, la violencia tras el partido fue la gota que colmó el vaso, pues había liderado el encuentro casi todo el tiempo. Perder en los últimos minutos y ceder la oportunidad de frenar la carrera del Celtic hacia el título dejó un sabor amargo en el exjugador del Valerenga y sus compañeros.
Tras la decepción deportiva y los fallos de seguridad, Borchgrevink añadió: «Es brutal haber liderado tanto tiempo y perderlo al final. Eso es lo que nos queda ahora».