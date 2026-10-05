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«Un poco como Javier Zanetti»: Wesley Sneijder elogia la lealtad inquebrantable de Lautaro Martínez al Inter mientras el ganador del triplete respalda el éxito de Cristian Chivu
Sneijder habla en Trento
Sneijder ha dado su opinión sobre la situación actual en el club italiano. Durante una intervención en el Festival dello Sport de Trento, el neerlandés reflexionó sobre dos figuras clave en San Siro. Se sentó con la publicación italiana Gazzetta dello Sport para hablar del impacto del delantero estrella Martinez. El exinternacional neerlandés también dedicó unas palabras a elogiar la evolución de su antiguo compañero de equipo Chivu.
Sneijder compartió vestuario con Chivu durante una etapa de enorme éxito en el Inter. Ahora cree que el rumano está destinado a un futuro brillante en los banquillos a medida que avanza en su carrera como entrenador.
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Lautaro, comparado con una leyenda del Inter
Sneijder reservó un elogio especial para Martínez, que sigue siendo la referencia ofensiva del Inter como su gran estandarte. Destacó la profunda conexión del delantero argentino con el club y comparó su pasión con la de una leyenda moderna.
«Lautaro está realmente enamorado del Inter, un poco como Zanetti», explicó Sneijder. «Tiene la mirada de un delantero malo; con eso ya ha marcado medio gol».
Chivu nació para ser entrenador
La conversación se desplazó entonces hacia Chivu, que actualmente está labrándose una reputación como técnico respetado. Sneijder bromeó con que su viejo amigo se ha vuelto de repente demasiado importante como para responder a sus mensajes de texto.
«Bromas aparte, parece nacido para ser el entrenador del Inter y no esperaba que corriera 100 metros para ir a celebrarlo con los jugadores bajo la curva», dijo Sneijder. «Ha envejecido un poco, pero en su corazón sigue siendo el mismo.
«Toda profesión implica cosas que se aprenden sobre el terreno, poco a poco; por ejemplo, Cristian tendrá que evaluar el impacto de un parón tan largo en los jugadores. Además, es importante no tener que remontar siempre».
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Mirando al futuro
Martinez intentará ahora mantener su impresionante racha goleadora con el Inter a medida que avance la actual temporada. Su liderazgo y su fuerte mentalidad seguirán siendo cruciales para las aspiraciones del club tanto a nivel nacional como europeo. El jugador de 29 años ha estado en un gran momento esta temporada, con cuatro goles y una asistencia en cinco apariciones en todas las competiciones.
Sin embargo, antes de volver a vestirse con el Inter ante el Parma este fin de semana, Martinez sigue centrado en sus compromisos internacionales con Argentina. La Albiceleste se medirá a Benín en un partido que servirá como la despedida de Lionel Messi de la selección nacional.
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