Un plan de rescate a la espera de la justicia: ¡el exclub de Zidane, a la venta por un euro!

Según el diario L'Équipe, la firma de inversión británica "Sparta Capital", en asociación con la empresa estadounidense "Park Bench", adquirió el club Burdeos "por un euro".

El periódico francés reveló, según lo recogido por el sitio brasileño O Globo: "La operación se confirmó a finales de julio y tiene como objetivo reestructurar el club francés, que atraviesa una grave crisis financiera y estaba amenazado por la quiebra".

El empresario Gérard López, propietario del Burdeos desde 2021, renunció a su participación mayoritaria y también cedió una cláusula de compra por valor de 12 millones de euros para facilitar la venta.

El control pasó a la firma Sparta Capital, dirigida por Frank Twil, exasesor del Milan. La propiedad de Park Bench pertenece al británico James Bord, uno de los inversores en el fútbol tanto de Escocia como de España.