En ese momento, tras casi nueve años en Merseyside, el ganador de la Premier League y la Champions League decidió que había llegado el momento de tomarse un descanso del estrés que supone ser entrenador. Aceptó un cargo en Red Bull como responsable global de fútbol.

Klopp fue vinculado con todos los grandes puestos que quedaron vacantes en Europa y en el resto del mundo, desde el Real Madrid hasta la Saudi Pro League, pero sostuvo que estaba feliz supervisando las cosas entre bastidores.

Sin embargo, la oportunidad de asumir un cargo de seleccionador ha resultado demasiado buena como para rechazarla. Alemania lanzó una llamada de auxilio tras sufrir una derrota en dieciseisavos de final ante Paraguay en el Mundial de 2026, y esa derrota resultó ser la gota que colmó el vaso para Julian Nagelsmann.

Klopp ha acordado un contrato de cuatro años con la DFB, que le llevará a través de un ciclo de la Eurocopa y otra participación en el torneo estrella de la FIFA en 2030. Además, ha advertido a los medios de su país de que deben dejar en paz a su familia para que él pueda cumplir esos términos.