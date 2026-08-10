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«Un periodo de luna de miel de un partido»: Jurgen Klopp no recibirá un trato especial como seleccionador de Alemania tras la advertencia de su familia y se enfrenta a un reto diferente al de Dortmund y Liverpool
El exentrenador del Liverpool Klopp ha reemplazado a Nagelsmann
En ese momento, tras casi nueve años en Merseyside, el ganador de la Premier League y la Champions League decidió que había llegado el momento de tomarse un descanso del estrés que supone ser entrenador. Aceptó un cargo en Red Bull como responsable global de fútbol.
Klopp fue vinculado con todos los grandes puestos que quedaron vacantes en Europa y en el resto del mundo, desde el Real Madrid hasta la Saudi Pro League, pero sostuvo que estaba feliz supervisando las cosas entre bastidores.
Sin embargo, la oportunidad de asumir un cargo de seleccionador ha resultado demasiado buena como para rechazarla. Alemania lanzó una llamada de auxilio tras sufrir una derrota en dieciseisavos de final ante Paraguay en el Mundial de 2026, y esa derrota resultó ser la gota que colmó el vaso para Julian Nagelsmann.
Klopp ha acordado un contrato de cuatro años con la DFB, que le llevará a través de un ciclo de la Eurocopa y otra participación en el torneo estrella de la FIFA en 2030. Además, ha advertido a los medios de su país de que deben dejar en paz a su familia para que él pueda cumplir esos términos.
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A Klopp se le ha dicho que será juzgado de inmediato por los resultados
Preguntado sobre si Klopp llegará al próximo Mundial, el exinternacional alemán Hamann, en declaraciones realizadas en asociación con MrQ Casino, dijo a GOAL: «Estaba hablando de su familia. No sé por qué metió a su familia en esto, porque a nadie le interesa su familia.
«Se le juzgará por los resultados. Yo, y creo que la mayoría de los demás, o todos los demás, le juzgaremos como a cualquier otro entrenador. Puede que tenga un pequeño periodo de gracia de un partido. ¡Y eso es todo! Porque, al fin y al cabo, todo depende de los resultados. Si los resultados no acompañan, si el fútbol no es bueno, tendrá que dar la cara. No hay ninguna diferencia.
«Sé lo que dijo. Me sorprendió que ningún periodista hiciera otra pregunta después de eso, una repregunta, sobre lo que realmente quería decir. Pero para mí está claro que se le juzgará y se le criticará cuando las cosas no vayan bien, como a cualquiera».
¿Cómo le irá a Klopp como seleccionador?
Klopp, que saboreó la gloria del título de la Bundesliga durante su etapa al frente del Borussia Dortmund, se ha hecho famoso por su capacidad para gestionar el vestuario y generar unidad en el equipo. Esos mensajes serán más difíciles de transmitir trabajando con los jugadores solo unas pocas veces al año.
Al valorar las credenciales de Klopp, Hamann añadió: «Creo que es más fácil entablar una relación con el jugador cuando lo ves todos los días. Más aún, será importante, obviamente, ver a los jugadores y quizá reunirse con ellos en privado para que sepan y estén seguros de que te importan.
»Creo que ese aprecio del seleccionador al dedicar tiempo a ver partidos y quizá irse a cenar con ellos después de los partidos en Milán, en Newcastle, en Frankfurt, en Dortmund, donde sea, será clave.
»Porque, como dices, es muy difícil crear esa relación cuando estás concentrado. Porque, obviamente, ahora han cambiado las fechas de los partidos internacionales. Creo que ahora hay un parón de dos semanas y media o tres a mediados de septiembre.
»Pero luego tienes allí a 30 jugadores. Así que es casi imposible. Tienes muchísimas cosas en marcha. Tienes compromisos de prensa. Tienes a un fisioterapeuta, a un médico con uno o dos jugadores. Así que, sencillamente, no tienes tiempo para hablar largo y tendido con todos ellos.
»Más aún, creo que es importante sacar tiempo para hacerlo cuando empiece la temporada ahora a finales de agosto. No es fácil. Nunca es fácil. Pero, obviamente, creo que la relación con los jugadores es clave para su éxito. Y eso, evidentemente, es un poco más fácil de hacer cuando los ves a diario».
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Nations League y Eurocopa 2028: los primeros partidos de Klopp
Klopp abrirá su etapa como seleccionador de Alemania el 24 de septiembre, cuando se enfrente a Países Bajos en la UEFA Nations League. Durante ese parón de la competición doméstica se disputarán cuatro partidos, con Serbia y Grecia, en dos ocasiones, también como rivales.
Estará bajo presión para lograr una mejora inmediata de resultados, ya que Alemania aspira a regresar al Grupo A, mientras que la fase de clasificación para la Eurocopa 2028 arrancará en marzo de 2027, con el sorteo de esa campaña previsto en Belfast el 6 de diciembre.
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