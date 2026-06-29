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Hussein Hamdy

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Un periodista italiano declaró a Koora: «Spalletti ha mencionado a Salah varias veces... y Díaz es ahora la primera opción de la Juventus»

M. Salah
B. Diaz
L. Spalletti
S. Inzaghi
R. Mancini
A. Conte
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Un mercado de fichajes emocionante

Este verano se ha especulado con el fichaje de varios jugadores árabes por la Juventus, sobre todo porque Luciano Spalletti, entrenador de los bianconeri, trabaja para que el equipo recupere su rumbo tras no clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Por eso hemos entrevistado a Luca Momblano, uno de los periodistas italianos más destacados especializados en la actualidad de la Juventus, para aclarar los rumores que vinculan a Mohamed Salah e Ibrahim Díaz con un posible fichaje y abordar otros temas de interés.

Momblano trabajó para el canal y la revista de la Juventus antes de pasar a la televisión en Juventibus y de escribir sobre los bianconeri en SportMediaset.

A continuación, la entrevista con Momblano:

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El regreso de Salah al Calcio

    La prensa italiana ha sugerido que Mohamed Salah podría fichar por la Juventus este verano. ¿Es cierto o solo un rumor basado en su etapa juntos en el Roma?

    Spalletti ha mencionado a Salah en charlas informales en la sede de la Juventus, pero ficharlo es imposible por su alto coste.

    ¿Crees que la Juventus necesita a Salah, sobre todo con Conceição en la derecha?

    Salah está a otro nivel, pero Conceição rinde bien como suplente. Juntos podrían haber sido ideales para la plantilla, sobre todo por la cantidad de partidos y porque Salah debe dosificar su esfuerzo.

    ¿Hay indicios de que Salah negocie con otro club de la Serie A?

    Ningún otro club italiano se ha atrevido a preguntar por su fichaje, salvo la Juventus, y solo han sido comentarios sin oferta oficial.

    • Anuncios
  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahim Díaz... una opción clave

    Según «Tuttosport», la Juventus ha ofrecido fichar a Ibrahim Díaz del Real Madrid como cedido con opción de compra. ¿Hay novedades sobre este traspaso?

    Díaz es la primera opción de Spalletti desde hace meses, pues lo considera clave para el ataque. Comolli barajó a Bernardo Silva, pero el técnico insiste en Díaz.

    Se dijo que Alisson Becker ya tenía un acuerdo con la Juventus... ¿Se paralizó su fichaje o aún hay posibilidades de que se cierre este verano?

    Alisson reculó en su compromiso con la Juventus. El contrato estaba listo y los departamentos jurídicos ya estaban informados, lo que dejó a Comoli en una situación muy delicada antes de su salida del club.

  • luca Momblanoluca Momblano

    ¿Quién puede liderar Italia?

    La prensa italiana asegura que Roberto Mancini está cerca de volver a dirigir a la selección. ¿Es cierto? ¿Hay otros candidatos?

    Mancini está convencido de que será el próximo seleccionador y pide dos millones de euros al año durante cuatro años para llevar a Italia de nuevo al Mundial. Sin embargo, hay quienes siguen presionando para que se nombre a Conte, aunque este cobraría el doble.

    ¿Ha asegurado Spalletti su puesto en la Juventus para la próxima temporada a pesar de no clasificarse para la Liga de Campeones?

    Spalletti le debe mucho a la Juventus tras no clasificarse para la Liga de Campeones. Tiene la confianza, pero el próximo año no puede fallar: debe luchar por el título.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El futuro de Inzagi

    Se ha especulado mucho sobre el regreso de Simone Inzaghi a la Serie A, aunque él asegura que seguirá en el Al-Hilal. ¿Ha habido algún contacto real desde Italia, ya sea de algún club o de la selección?

    Lo increíble, pero cierto, es que la Juventus, con Comolli al frente, contactó con Inzaghi en abril, antes de la renovación de Spalletti por dos años. No creo que se haya valorado nunca su llegada a la Azzurri. Por lo que sé, Simone cumplirá un año más en Arabia Saudí antes de volver a Europa.

    ¿Ha ganado la liga saudí seguidores en Italia? ¿Y cómo ve el público italiano el fichaje de entrenadores para trabajar allí, como Stefano Pioli y Simone Inzaghi?

    Mi impresión es que no, al menos en cuanto a seguir los partidos. A los jugadores sí se les sigue, pero la información que llega al público italiano sobre la Liga Roshen proviene sobre todo de las redes sociales.