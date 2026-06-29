Un periodista italiano declaró a Koora: «Spalletti ha mencionado a Salah varias veces... y Díaz es ahora la primera opción de la Juventus»

Este verano se ha especulado con el fichaje de varios jugadores árabes por la Juventus, sobre todo porque Luciano Spalletti, entrenador de los bianconeri, trabaja para que el equipo recupere su rumbo tras no clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Por eso hemos entrevistado a Luca Momblano, uno de los periodistas italianos más destacados especializados en la actualidad de la Juventus, para aclarar los rumores que vinculan a Mohamed Salah e Ibrahim Díaz con un posible fichaje y abordar otros temas de interés.

Momblano trabajó para el canal y la revista de la Juventus antes de pasar a la televisión en Juventibus y de escribir sobre los bianconeri en SportMediaset.

A continuación, la entrevista con Momblano: