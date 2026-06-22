Un periódico español: De Zico a Trezeguet... El Salón de la Fama de Egipto hace historia

Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alejandría, 1997), conocido como «Zico», brilló ante Nueva Zelanda.

El centrocampista del Pyramids marcó el empate y asistió a Mohamed Salah en el 2-1 contra los «All Whites», confirmando su importancia en la alineación de Hossam Hassan, a pesar de que hace un mes no era titular.

Lleva el apodo en su camiseta en homenaje a la leyenda brasileña Zico, costumbre habitual en Egipto.

Heredó el apodo de su hermano Mohamed, a quien su entorno empezó a llamar «Zico» por el “Zaki” de su nombre; así, de niño se le conocía como «el pequeño Zico», sobrenombre que conserva.

El propio jugador lo confirma: «Zico es mi referente. He visto muchos vídeos suyos y es mi favorito; mi padre siempre hablaba de él».

Tras brillar en Egipto, el verano pasado fichó por el Pyramids, uno de los grandes del país. Marcó 14 goles y dio 5 asistencias en 41 partidos, lo que convenció a Hossam Hassan de convocarlo para el Mundial.

Era su primera convocatoria con la selección.

Tras vencer a Nueva Zelanda, admitió: «Llevaba mucho tiempo alejado de la selección y no me lo esperaba. Estaba a punto de irme de vacaciones y, de repente, me encontré en el Mundial».

Tras vencer a Nueva Zelanda y el tropiezo de Bélgica ante Irán, Egipto aspira a liderar el Grupo 7 y lograr por primera vez el pase a las eliminatorias.

Zico añadió: «Somos la selección más fuerte de África. ¿Por qué no llegar lo más lejos posible en este torneo?».