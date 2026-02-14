Getty Images
Traducido por
¿Un pequeño impulso para el Arsenal? Pep Guardiola revela que el Manchester City está pendiente de la forma física de Erling Haaland
Se cuestiona la forma física de Haaland
Haaland había marcado en los dos partidos anteriores del City, incluido un gol crucial a domicilio ante el Liverpool la semana pasada, pero no volvió a salir tras el descanso en la reciente victoria sobre el Fulham. Guardiola confirmó más tarde que la decisión fue por precaución, ya que el delantero había informado de molestias durante la primera parte.
En declaraciones previas a la victoria del sábado en la FA Cup, el entrenador del City reconoció que la situación sigue sin resolverse.
«Erling no está al 100 %», dijo Guardiola a los periodistas.
«No es un problema grave, según me ha dicho el médico. Pero tuvo algunas molestias antes y durante el partido y por eso no jugó en la segunda parte.
Veremos cómo evoluciona».
- Getty Images Sport
Las ausencias a los entrenamientos son motivo de preocupación.
Aunque Guardiola intentó restar importancia a la gravedad del problema, las imágenes del entrenamiento del Manchester City publicadas el viernes no contribuyeron a calmar los rumores. Haaland no aparecía en las fotos participando en la sesión, mientras que varios jugadores veteranos sí estaban presentes.
Entre los que se vieron estaban John Stones y Rodri, ambos de vuelta al trabajo, así como las recientes opciones ofensivas de la plantilla. La ausencia del noruego ha aumentado la probabilidad de que Guardiola opte por la cautela, especialmente teniendo en cuenta el nivel del rival y el calendario de partidos que se avecina.
El City se enfrentará al Newcastle en la Premier League el próximo fin de semana, en un partido que podría tener mucha más importancia en la lucha por el título que el encuentro de copa contra un rival de la League Two.
El Arsenal sigue muy de cerca la situación.
Cualquier periodo de inactividad de Haaland sería inevitablemente seguido de cerca por el Arsenal. El delantero sigue siendo una pieza clave en la lucha por el título del City y sus goles han marcado la diferencia en las reñidas carreras por el título de las últimas temporadas.
El noruego ya ha mantenido un alto rendimiento goleador en esta campaña y sigue liderando la carrera por la Bota de Oro. Una breve ausencia puede que no descarrile la temporada del City, pero podría tener un gran impacto en la carrera con los Gunners.
- Getty Images
¿Qué viene después?
Haaland descansó en la victoria contra el Salford, pero afortunadamente el City sigue contando con importantes opciones ofensivas y pudo rotar a sus jugadores.
Anuncios