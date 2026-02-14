¿Un pequeño impulso para el Arsenal? Pep Guardiola revela que el Manchester City está pendiente de la forma física de Erling Haaland

Haaland había marcado en los dos partidos anteriores del City, incluido un gol crucial a domicilio ante el Liverpool la semana pasada, pero no volvió a salir tras el descanso en la reciente victoria sobre el Fulham. Guardiola confirmó más tarde que la decisión fue por precaución, ya que el delantero había informado de molestias durante la primera parte.

En declaraciones previas a la victoria del sábado en la FA Cup, el entrenador del City reconoció que la situación sigue sin resolverse.

«Erling no está al 100 %», dijo Guardiola a los periodistas.

«No es un problema grave, según me ha dicho el médico. Pero tuvo algunas molestias antes y durante el partido y por eso no jugó en la segunda parte.

Veremos cómo evoluciona».