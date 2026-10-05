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Un penalti de Rasmus Hojlund hunde a Gales mientras el equipo de Craig Bellamy sufre un revés en la Liga de Naciones ante Dinamarca
Desastre para Ward, con gol de Hojlund
Gales sufrió su tercera derrota de la campaña de la Liga de Naciones, ya que un penalti de Hojlund en la segunda parte aseguró una merecida victoria por 0-1 de Dinamarca en el Cardiff City Stadium. El punto de inflexión llegó cuando Danny Ward regaló la posesión a Gustav Isaksen con un pase impreciso dentro de su propia área antes de derribar al centrocampista danés en un intento desesperado por enmendar el error.
Hojlund transformó con calma desde los 11 metros, engañando a Ward para dejar al equipo de Bellamy tercero en el Grupo A4 con dos partidos decisivos aún por disputar.
- AFP
El dominio danés en Cardiff
Dinamarca fue mucho más amenazante durante todo el partido y mantuvo el ritmo pese a perder pronto por lesión a su capitán, Pierre-Emile Hojbjerg, después de la baja de última hora de Mikkel Damsgaard antes del encuentro. El equipo de Brian Riemer siguió apretando tras la reanudación, y Andreas Skov Olsen estuvo cerca de asistir a Hojlund, pero el delantero remató directamente a Ward cuando ya estaba listo para marcar.
Gales ofreció poquísimo en respuesta y su única ocasión llegó poco antes del gol, cuando Brennan Johnson enganchó una media volea por encima del larguero desde un ángulo cerrado.
La profundidad de plantilla, puesta al límite
Una exigente ventana internacional de cuatro partidos resultó demasiado para Gales en medio de una creciente crisis física en la plantilla. Bellamy tuvo que arreglárselas sin varias piezas fundamentales, ya que el portero titular Karl Darlow, la pareja de centrales formada por Joe Rodon y Dylan Lawlor, y el talismán Harry Wilson se perdieron por completo la concentración.
La situación empeoró aún más cuando David Brooks quedó fuera tras participar solo en la derrota inicial ante Portugal, lo que hizo que cualquier impulso generado por la victoria del jueves ante una Noruega con 10 hombres se evaporara rápidamente frente a una sólida selección danesa.
- Focus Images
Mirando hacia una final crucial
La victoria de Dinamarca, unida a la derrota de Noruega por 2-1 en Portugal, deja a los daneses firmemente al mando de la lucha por terminar entre los tres primeros. El mermado equipo de Bellamy debe reaccionar ahora de forma positiva en el viaje del próximo mes a Oslo y ante la temible prueba en casa contra el líder del grupo. Sumar puntos en esos dos últimos partidos es vital si Gales quiere evitar acabar colista del Grupo A4 y mantener vivas sus esperanzas de lograr un puesto como cabeza de serie del Bombo 1 en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028 de diciembre.
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