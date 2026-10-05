Gales sufrió su tercera derrota de la campaña de la Liga de Naciones, ya que un penalti de Hojlund en la segunda parte aseguró una merecida victoria por 0-1 de Dinamarca en el Cardiff City Stadium. El punto de inflexión llegó cuando Danny Ward regaló la posesión a Gustav Isaksen con un pase impreciso dentro de su propia área antes de derribar al centrocampista danés en un intento desesperado por enmendar el error.

Hojlund transformó con calma desde los 11 metros, engañando a Ward para dejar al equipo de Bellamy tercero en el Grupo A4 con dos partidos decisivos aún por disputar.