Es cierto que la selección de Arabia Saudí volvió a los podios tras una ausencia de 23 años, pero no debe conformarse con eso, especialmente porque el torneo del Golfo no es un torneo oficial en sí mismo.

El sueño mayor debe ser ganar la Copa Asiática, sobre todo porque Arabia Saudí será la anfitriona del torneo en su próxima edición, durante los meses de enero y febrero.

La selección saudí no se corona en ese torneo desde hace 30 años, concretamente desde que lo conquistó por tercera y última vez en 1996, tras vencer a su homóloga de Emiratos Árabes Unidos en la final por penaltis.

Desde entonces, la selección saudí se clasificó a la final en dos ocasiones, perdiendo ambas ante Japón en 2000 y luego ante Irak en 2007.

En caso de que Arabia Saudí ponga fin a ese maleficio, se convertiría en la más laureada del torneo asiático, con 4 títulos, igualando a la selección de Japón, que ostenta en solitario esa cima en la actualidad.