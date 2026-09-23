Braz, una figura clave durante la exitosa etapa de Flamengo entre 2019 y 2024, ha criticado duramente el cambio normativo por considerarlo contraproducente y regresivo.

Mostrando su frustración con la postura del organismo rector a través de ESPN Brasil, Braz declaró: "Veo con desconcierto lo que la CBF ha introducido en este país en relación con las restricciones a los jugadores extranjeros. Esta forma de proteccionismo de mercado nunca ha funcionado en ningún sitio, no funcionará aquí y no aportará nada al fútbol brasileño".

Subrayando la realidad del mercado internacional de fichajes, el exdirector añadió: "El mercado está globalizado en todo el mundo; intentar ir en contra de esa dirección es ineficaz. Esto llevará rápidamente al fútbol brasileño a una regresión".