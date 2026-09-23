AFP
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«Un paso atrás»: un exdirigente del Flamengo critica el límite de jugadores extranjeros de la CBF en un posible golpe para Memphis Depay y las estrellas del extranjero
Una profunda reforma altera el panorama de la contratación
La decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol de reducir gradualmente los cupos de jugadores extranjeros ha desatado un intenso debate entre los directivos de la máxima categoría. La nueva directriz rebajará el límite de nueve futbolistas importados por convocatoria para un partido a solo cinco de cara a 2030. Anunciada el lunes, la medida proteccionista fue aprobada por una amplia mayoría, y solo Flamengo y Bahia votaron formalmente en contra de esta reforma estructural.
- Fotoarena
Un directivo critica una medida proteccionista del mercado
Braz, una figura clave durante la exitosa etapa de Flamengo entre 2019 y 2024, ha criticado duramente el cambio normativo por considerarlo contraproducente y regresivo.
Mostrando su frustración con la postura del organismo rector a través de ESPN Brasil, Braz declaró: "Veo con desconcierto lo que la CBF ha introducido en este país en relación con las restricciones a los jugadores extranjeros. Esta forma de proteccionismo de mercado nunca ha funcionado en ningún sitio, no funcionará aquí y no aportará nada al fútbol brasileño".
Subrayando la realidad del mercado internacional de fichajes, el exdirector añadió: "El mercado está globalizado en todo el mundo; intentar ir en contra de esa dirección es ineficaz. Esto llevará rápidamente al fútbol brasileño a una regresión".
Los cupos nacionales protegen a los jóvenes formados en casa
Las autoridades nacionales del fútbol insisten en que la intervención regulatoria era esencial después de que el número de jugadores extranjeros en la máxima categoría se disparara hasta un récord de 172 esta temporada. Esa afluencia elevó la edad media de la liga hasta los 28,5 años, al tiempo que restringió drásticamente los minutos con el primer equipo para el talento nacional emergente. Además de recortar los cupos de extranjeros, la CBF exigirá a todos los clubes inscribir un mínimo de 25 jugadores sub-23 dentro de sus plantillas del primer equipo.
- TheNews2
Los clubes brasileños ajustan sus estrategias de fichajes
Los grandes equipos brasileños deben actuar con rapidez antes de 2027 para frenar sus fichajes extranjeros y reorganizar las jerarquías de sus plantillas. La restricción amenaza con desestabilizar a incorporaciones de alto perfil, proyectando una sombra sobre el futuro a largo plazo de Depay en el Corinthians, pese a que su contrato se extiende hasta junio de 2028. Garantizar el cumplimiento obligará a los directores deportivos a invertir con fuerza en las canteras antes de la estricta fecha límite sub-23.
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