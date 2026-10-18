Carrick se mostró optimista tras el empate 1-1 de su equipo ante el Leeds United y sostuvo que la actuación suponía un paso adelante para un conjunto que atraviesa un periodo convulso. Pese a que el resultado fue su tercer empate consecutivo por 1-1, el entrenador elogió de inmediato la entrega de sus jugadores en un ambiente hostil.

El Manchester United se adelantó por medio de Bryan Mbeumo, pero Dominic Calvert-Lewin igualó el marcador poco después del descanso, un resultado que dejó al conjunto de Old Trafford en el 13.º puesto de la Premier League. El empate significa que el United solo ha logrado una victoria en sus siete primeros partidos de liga, su cifra más baja a estas alturas de una temporada en la máxima categoría en 40 años.

Los días previos al duelo de rivalidad estuvieron marcados por los conflictos internos, especialmente el que involucró al defensa Lisandro Martinez. El argentino, campeón del mundo, fue multado tras criticar a la directiva del club a principios de semana, lo que aumentó la presión sobre Carrick después de una decepcionante derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid.