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«Un paso adelante»: Michael Carrick confía en que el Manchester United reaccione tras empatar ante el Leeds y destaca su espíritu de lucha en una semana difícil
El Manchester United demuestra su capacidad de resistencia en Elland Road
Carrick se mostró optimista tras el empate 1-1 de su equipo ante el Leeds United y sostuvo que la actuación suponía un paso adelante para un conjunto que atraviesa un periodo convulso. Pese a que el resultado fue su tercer empate consecutivo por 1-1, el entrenador elogió de inmediato la entrega de sus jugadores en un ambiente hostil.
El Manchester United se adelantó por medio de Bryan Mbeumo, pero Dominic Calvert-Lewin igualó el marcador poco después del descanso, un resultado que dejó al conjunto de Old Trafford en el 13.º puesto de la Premier League. El empate significa que el United solo ha logrado una victoria en sus siete primeros partidos de liga, su cifra más baja a estas alturas de una temporada en la máxima categoría en 40 años.
Los días previos al duelo de rivalidad estuvieron marcados por los conflictos internos, especialmente el que involucró al defensa Lisandro Martinez. El argentino, campeón del mundo, fue multado tras criticar a la directiva del club a principios de semana, lo que aumentó la presión sobre Carrick después de una decepcionante derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid.
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Carrick elogia el espíritu de lucha del United
El entrenador del Manchester United consideró que la respuesta sobre el terreno de juego demostró que la plantilla sigue unida en torno a su visión. Al adoptar un planteamiento táctico con cinco defensas cuando no tenía la posesión, el United pareció más organizado y difícil de superar que en las semanas anteriores, aunque le faltó su habitual eficacia en el último tercio del campo.
Carrick reflexionó sobre la intensidad de la ocasión y la preparación psicológica necesaria para viajar a Yorkshire Occidental. «Hoy hubo sin duda ese compromiso y tenía que haberlo. El partido tuvo tensión e intensidad. Esta mañana hablé con los chicos sobre la historia de este partido y sobre el hecho de venir aquí, a su territorio», explicó Carrick.
Carrick encuentra aspectos positivos en circunstancias difíciles
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Carrick admitió que, aunque el nivel técnico del partido quizá no había alcanzado las cotas que espera, la fortaleza mental mostrada por su grupo había sido muy valiosa. «Sí, creo que fue un partido difícil para los dos equipos. Fue uno de esos encuentros complicados. Se notaba cierta tensión. Fue un buen partido», declaró Carrick a NBC Sports.
«Quizá, si hablamos de máxima calidad, no fue el fútbol de altísimo nivel que creo que somos capaces de jugar. Creo que, en algunos momentos y fases del partido, jugamos realmente bien. Es un campo difícil al que venir. Con los resultados que hemos tenido, no jugamos con toda la fluidez que queríamos, pero hay cosas positivas que podemos sacar de aquí. Tuvimos que trabajárnoslo. Me sentí orgulloso de los chicos por cómo afrontaron el partido en circunstancias difíciles. Un punto es un punto. Es un paso adelante para nosotros».
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Carrick explica el planteamiento táctico del United
A Carrick le impresionó especialmente cómo sus jugadores ejecutaron el plan táctico y señaló que la actuación fue mucho más que una cuestión de esfuerzo. Destacó las funciones concretas asignadas a cada uno y su disposición a asumir responsabilidades sobre el terreno de juego. «Es algo más que esforzarse y ya está. Importa cómo haces las cosas. El plan. Las responsabilidades. Las funciones. Creo que los chicos asumieron muy bien esa responsabilidad en líneas generales, y adelantarnos en el marcador para luego encajar un gol de esa manera es decepcionante».
«Creo que defendimos bastante bien como equipo durante todo el partido. Los saques de banda largos y los córners son una amenaza. Fue un partido tenso, igualado. De esos que podían haber caído de cualquiera de los dos lados, así que nos quedamos con el punto y seguimos adelante», explicó Carrick, aunque señaló la frustración de haber encajado un gol en una jugada a balón parado.
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