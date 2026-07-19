A pesar de su dolor personal, Olise hizo historia en el frenético partido: dio dos asistencias a Kylian Mbappé y llegó a siete en el torneo, superando el récord de Pelé. El tres veces campeón del mundo había fijado el listón en seis asistencias en el Mundial de 1970, pero Olise lo superó y quedó solo en lo más alto de la tabla histórica de un solo torneo.

Su irrupción se aceleró tras llegar a la Bundesliga, donde sumó 42 goles y 54 asistencias en dos temporadas. Aunque aún está lejos del récord mundial de Lionel Messi (12 asistencias), su capacidad para crear peligro ha sido clave en la campaña de Francia, y él ha priorizado el éxito colectivo sobre los logros personales.



