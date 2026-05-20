Tras la eliminación en el Mundial de Catar 2022, dejamos de lado los detalles deportivos y miramos el panorama general. Entonces se debatió qué postura política y qué opiniones eran adecuadas, algo que, según algunos, afectó al rendimiento del equipo.

Cuatro años después, el debate se centra en el presente, en estos días al cierre de la temporada de la Bundesliga. «Habrá decisiones que quizá no se entiendan», anticipó el seleccionador Julian Nagelsmann el 1 de marzo en una extensa entrevista con la revista kicker, donde criticó a varios jugadores sin que se lo pidieran.

Y acertó: aunque aún no se haya anunciado la lista definitiva para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, esto ya es un hecho. La principal razón es el descontrolado desastre de comunicación en torno al regreso de Manuel Neuer como portero titular, que ha sacudido la credibilidad de Nagelsmann ante la opinión pública y, probablemente, también ante parte de la plantilla.