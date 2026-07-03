¡Un partido de penaltis de infarto, con un «Panenka» de Mohamed Salah! Egipto vence a Australia tras un histórico error de Mohamed Hany y se clasifica para los octavos de final del Mundial de 2026

El lateral egipcio Mohamed Hany marcó en propia puerta en el 55’, lo que dio a Australia el 1-1 y forzó la prórroga. Fue su segundo autogol en el torneo, tras marcar otro en el 1-1 contra Bélgica.

Según Opta, es el segundo jugador en la historia de los Mundiales con dos autogoles en una misma fase final, tras Ivan Vutsov en 1966, quien marcó en propia puerta en la derrota 0-3 ante Portugal y en la 1-3 contra Hungría.

Además, su error elevó a 13 los autogoles del Mundial 2026, nuevo récord histórico; el anterior, de 12, pertenecía a Rusia 2018.