Mo Salah y sus compañeros mostraron gran fortaleza mental en un emocionante duelo de penaltis: Egipto celebró un triunfo histórico y se clasificó para los octavos de final tras lograr la primera victoria en una eliminatoria de su historia en un Mundial. La selección, siete veces campeona de África y dirigida por Hossam Hassan, venció el viernes a Australia 4-2 en los penaltis (1-1, 1-1) en dieciseisavos y avanzó a la ronda de los 16 mejores. Allí se medirá, probablemente el martes en Atlanta, con la campeona del mundo, Argentina, y con Lionel Messi.
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¡Un partido de penaltis de infarto, con un «Panenka» de Mohamed Salah! Egipto vence a Australia tras un histórico error de Mohamed Hany y se clasifica para los octavos de final del Mundial de 2026
El lateral egipcio Mohamed Hany marcó en propia puerta en el 55’, lo que dio a Australia el 1-1 y forzó la prórroga. Fue su segundo autogol en el torneo, tras marcar otro en el 1-1 contra Bélgica.
Según Opta, es el segundo jugador en la historia de los Mundiales con dos autogoles en una misma fase final, tras Ivan Vutsov en 1966, quien marcó en propia puerta en la derrota 0-3 ante Portugal y en la 1-3 contra Hungría.
Además, su error elevó a 13 los autogoles del Mundial 2026, nuevo récord histórico; el anterior, de 12, pertenecía a Rusia 2018.
- AFP
Mohamed Hany se aturdió unos instantes antes de marcar en propia puerta.
Minutos antes de su autogol, Hany sufrió un choque con el australiano Connor Metcalfe en el área y quedó aturdido sobre el césped. Tras recibir atención médica, el defensa del Al Ahly regresó al partido.
El duelo ante Australia, en la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026, fue su partido internacional número 46. El defensa es titular indiscutible: en la victoria 3-1 contra Nueva Zelanda, en el segundo encuentro de la fase de grupos, dio una asistencia.
Antes, Emam Ashour había adelantado a Egipto en el 13. Tras el autogol, el 1-1 persistió tras la prórroga y la eliminatoria se decidió en los penaltis.
- Getty Images Sport
Egipto, con Salah, venció a Australia tras un duro duelo.
Los Socceroos, que habían ilusionado a su país tras pasar la fase de grupos, no lograron su primera victoria en eliminatoria.
Egipto celebró un primer éxito antes del inicio: su capitán, Salah —retirado ante Irán (1-1) por una distensión muscular— se recuperó a tiempo y salió de titular. Sin embargo, no marcó el gol que le habría igualado como máximo goleador histórico de Egipto, récord que ostenta el actual seleccionador, Hassan (69 goles). El exjugador de la Bundesliga Omar Marmoush actuó como delantero centro desde el inicio. Australia saltó al campo con el dúo del St. Pauli formado por Jackson Irvine y Connor Metcalfe.
Australia se replegó en su campo, pero al recuperar el balón contraatacó con rapidez. Cristian Volpato casi abre el marcador a los 5’, pero su disparo desde 25 metros golpeó el larguero. Poco después llegó el susto: en un tiro libre, Karim Hafez centró al área y Ashour cabeceó; la superioridad física australiana quedó anulada por un mal posicionamiento.
Egipto mantuvo el dominio y Australia apenas creó peligro, salvo un disparo de Behich (35’) que detuvo Shobeir y otro de Volpato (45’+1) que se marchó fuera.
Inmediatamente después del descanso, Marmoush falló el segundo: sin marca, desde diez metros, mandó el balón fuera. Lo pagaron caro: Hany desvió un libre directo a su propia portería.
A partir de ahí el partido se tornó reñido y falto de ocasiones claras. En el descuento, Ramy Rabia pudo dar la victoria a Egipto, pero su cabezazo lo detuvo el portero Patrick Beach. La prórroga fue tranquila y sin riesgos.
Los 13 autogoles marcados hasta ahora en el Mundial 2026
Autor del autogol
Partido
Resultado
Damián Bobadilla
EE. UU. vs. Paraguay
4-1
Miro Muheim
Suiza vs. Catar
1-1
Mohamed Hany
Egipto contra Bélgica
1-1
Ayman Hussein
Noruega vs. Irak
4-1
Yazan Al-Arab
Austria vs. Jordania
3-1
Mohamed Al-Mannai
Canadá vs. Catar
6-0
Cameron Burgess
Estados Unidos vs. Australia
2-0
Hassan Al-Tambakti
España vs. Arabia Saudí
4-0
Abduvokhid Nematov
Portugal vs. Uzbekistán
5-0
Sultan Al-Brake
Bosnia y Herzegovina vs. Catar
3-1
Bono
Marruecos vs. Haití
4-2
Ellyes Skhiri
Túnez vs. Países Bajos
1-3
Mohamed Hany
Egipto vs. Australia
5-3 en los penaltis
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