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«Un partido amañado para Messi»... Polémica mundial contra los árbitros del Egipto-Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
L. Messi
Argentina
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EE. UU.

El VAR está en una situación delicada en el Mundial.

Aficionados de todo el mundo acusan a los árbitros de usar indebidamente el VAR en el partido de octavos entre Argentina y Egipto, disputado este martes, al considerar que la decisión favoreció la remontada argentina.

El diario Mirror afirmó tras el partido: «La selección argentina, liderada por Lionel Messi, es uno de los mayores atractivos del Mundial. Durante su partido contra Egipto en octavos de final, disputado en Atlanta, algunos aficionados alegaron que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) estaba tratando de forma indirecta de mantener en la competición a una de las estrellas más destacadas del torneo».

Antes de la remontada histórica de Argentina por 3-2, el campeón iba perdiendo. Tras fallar un penalti, Messi vio cómo Egipto se adelantaba con un gol sin respuesta; luego, Salah asistió a Zico, que marcó el segundo en la segunda parte.

Tras la celebración egipcia, el árbitro François Litxier recibió una señal de la sala de vídeo para revisar una posible falta en el inicio de la jugada.

  • Un título robado

    El caos creció en el partido tras la sanción al seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, por un gesto contra el racismo.

    Tras el partido, el técnico protestó airadamente por la «injusticia» de anular el gol.

    Tras las protestas argentinas, el árbitro anuló el tanto al considerar que Lisandro Martínez había sufrido una falta previa, ocurrida más de 20 segundos antes del remate de Zico.

    Zico marcó el segundo de Egipto seis minutos después, pero la polémica ya había desatado una oleada de críticas en las redes, sobre todo en «X».

    Un aficionado escribió: «Este torneo está amañado. La corrupción le roba un gol a Egipto ante los ojos de todos».

    Otro añadió: «Amañado, como siempre», y un tercero sentenció: «El Mundial está amañado para Messi».

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  • Dudas sobre el uso del VAR

    Poco después, Messi empató para Argentina con un gran disparo (2-2), completando la remontada.

    Si se hubiera concedido el primer gol de Zico, Egipto habría seguido por delante.

    En el descuento, Enzo Fernández cabeceó el 3-2 que eliminó a Egipto y rubricó una de las remontadas más famosas del Mundial.

    El gol anulado de Zico generó dudas entre varios periodistas deportivos, que cuestionaron tanto la interpretación del reglamento como la conveniencia de usar el vídeo en ese caso.

    Rob Harris, corresponsal de «Sky Sports», afirmó: «La anulación del gol de Egipto se ajusta al reglamento del VAR, pero la tecnología en el fútbol no se creó para retroceder tanto en el tiempo de juego con el fin de revisar una falta leve en el otro extremo del campo, que no está directamente relacionada con la fase final del contraataque».

  • Dale Johnson, corresponsal de la BBC, escribió: «El gol anulado a Egipto contradice la gestión de este torneo. No se pueden permitir roces sin pitar falta y luego anular un gol por un ligero tirón de camiseta».

    El periodista Henry Winter ironizó: «Si el VAR hubiera retrocedido un paso más, ¡habría encontrado a Tutankamón en la jugada! Quizá la decisión sea correcta, pero qué pena... Habría sido uno de los goles más bonitos del torneo, tras una jugada de unas 80 yardas con movimientos y pases precisos».

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