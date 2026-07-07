«Un partido amañado para Messi»... Polémica mundial contra los árbitros del Egipto-Argentina

Aficionados de todo el mundo acusan a los árbitros de usar indebidamente el VAR en el partido de octavos entre Argentina y Egipto, disputado este martes, al considerar que la decisión favoreció la remontada argentina.

El diario Mirror afirmó tras el partido: «La selección argentina, liderada por Lionel Messi, es uno de los mayores atractivos del Mundial. Durante su partido contra Egipto en octavos de final, disputado en Atlanta, algunos aficionados alegaron que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) estaba tratando de forma indirecta de mantener en la competición a una de las estrellas más destacadas del torneo».

Antes de la remontada histórica de Argentina por 3-2, el campeón iba perdiendo. Tras fallar un penalti, Messi vio cómo Egipto se adelantaba con un gol sin respuesta; luego, Salah asistió a Zico, que marcó el segundo en la segunda parte.

Tras la celebración egipcia, el árbitro François Litxier recibió una señal de la sala de vídeo para revisar una posible falta en el inicio de la jugada.