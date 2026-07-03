El ex capitán de la selección alemana señaló que, además de la indemnización a Red Bull, el salario de Klopp superaría notablemente al del actual seleccionador alemán, Julian Nagelsmann (38).
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«Un paquete completo que da dolores de cabeza»: Lothar Matthäus lanza una polémica hipótesis sobre el posible sueldo de Jürgen Klopp en la DFB
En el programa «Lothar legt los» de Bild, Matthäus afirmó: «Su sueldo no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no se irá a la DFB por el sueldo anual que cobra en el RB».
Nagelsmann, quien según los medios está a punto de dimitir, cobra unos siete millones de euros al año. Para fichar a Klopp, el sucesor deseado, habría que pagar mucho más. «Es un paquete global que complica las cosas, sobre todo a los responsables de la DFB», afirmó Matthäus. Y añadió: «Klopp conoce su valor de mercado, así que su salario no será de un solo dígito».
Se desconoce cuánto gana en Red Bull como director global de fútbol; se habla de entre 8 y 15 millones de euros, mientras que en el Liverpool FC cobraba 18 millones.
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Jürgen Klopp tiene contrato con Red Bull hasta 2029.
El contrato de Klopp con el fabricante austriaco de refrescos dura hasta finales de 2029. No hay cláusula de rescisión escrita, solo un acuerdo verbal. Para ficharlo por la DFB, primero habrá que negociar con la directiva de Red Bull, liderada por el director deportivo Oliver Mintzlaff (50).
Según Bild, las conversaciones serán complejas: el fichaje «no es en absoluto un camino de rosas». Red Bull pediría una indemnización de varios millones, cifra que la DFB nunca ha pagado por un seleccionador.
Pese a ello, todo indica que Klopp aceptará el cargo: su llegada a la tambaleante selección es «tan segura como el amén en la iglesia», según un influyente directivo de la Bundesliga citado por Spiegel.
Por ahora, Nagelsmann sigue en el cargo. Sin embargo, todos los medios coinciden en que el exentrenador del Bayern ha aceptado el “puente dorado” que le ofreció la federación tras el fracaso en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Según esas informaciones, se retirará voluntariamente para evitar el despido y recibirá una indemnización de siete millones de euros. Su contrato sigue vigente hasta 2028.
Las etapas de Jürgen Klopp como entrenador principal
Periodo Club 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
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