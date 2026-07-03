«Un paquete completo que da dolores de cabeza»: Lothar Matthäus lanza una polémica hipótesis sobre el posible sueldo de Jürgen Klopp en la DFB

En el programa «Lothar legt los» de Bild, Matthäus afirmó: «Su sueldo no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no se irá a la DFB por el sueldo anual que cobra en el RB».

Nagelsmann, quien según los medios está a punto de dimitir, cobra unos siete millones de euros al año. Para fichar a Klopp, el sucesor deseado, habría que pagar mucho más. «Es un paquete global que complica las cosas, sobre todo a los responsables de la DFB», afirmó Matthäus. Y añadió: «Klopp conoce su valor de mercado, así que su salario no será de un solo dígito».

Se desconoce cuánto gana en Red Bull como director global de fútbol; se habla de entre 8 y 15 millones de euros, mientras que en el Liverpool FC cobraba 18 millones.