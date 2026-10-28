En plena crisis del Manchester United, hay un chico de solo 16 años que está ilusionando a la afición de los Red Devils. Su apellido es de los que pesan, pero no parece pesar lo más mínimo sobre los hombros de esta nueva promesa del fútbol inglés. El protagonista de esta historia es Kai Wayne Rooney, y sí, es precisamente el hijo de aquel Wayne Rooney que lo ganó todo con el Manchester United.
Un nuevo Rooney marca goles a raudales con el Manchester United: póker de su hijo Kai ante el Burnley en categoría sub-18
Póker al Burnley sub-18
Kai Rooney tiene solo 16 años, pero sigue los pasos de su padre con una gran expectación a su alrededor. Wayne creció en el Everton, pero se convirtió en una leyenda del Manchester United. Kai, en cambio, empezó precisamente en el United y esta temporada, a las órdenes de Darren Fletcher en el Manchester United sub-18, está despegando.
Y en la última jornada su nombre saltó a los titulares gracias a los cuatro goles que marcó en la victoria por 6-0 ante el Burnley. Cuatro goles, cada uno diferente: el primero, de oportunista con la zurda, al lanzarse sobre el rechace del poste tras un cabezazo de un compañero; el segundo, de penalti, que él mismo provocó y transformó; después, un cabezazo elevándose por encima de todos a la salida de un córner; y, por último, aprovechó un error de la defensa del Burnley para marcar el 4-0 con un potente disparo de derecha y sentenciar el partido.
¿DELANTERO CENTRO O EXTREMO? COMO SU PADRE WAYNE
Esta temporada lleva 5 goles y 1 asistencia en 3 partidos en la categoría sub-18 y ya ha debutado tanto en la Youth League como en el campeonato Primavera, pese a ser mucho más joven de lo habitual en ambas categorías.
Kai Wayne Rooney comenzó como extremo, un jugador al estilo de Bukayo Saka, por citar a uno que está rindiendo muy bien en la Premier League, o de Marcus Rashford, por citar a otro que actualmente viste la camiseta del Manchester United. Hoy, sin embargo, su trayectoria lo está convirtiendo, un poco como le ocurrió a su padre Wayne, en un delantero centro atípico, capaz de hacer de todo con ambos pies y de cabeza, pero sin el físico de un nueve puro.
LA PROHIBICIÓN AL PADRE Y EL CONTRATO
Desde sus primeros pasos en el mundo del fútbol, Kai Rooney impuso una importante prohibición a su padre. El detalle salió a la luz en el documental sobre la familia Rooney, en el que se explicaba que Kai le pidió a Wayne que no acudiera a pie de campo para ver sus partidos porque suponía una distracción para él y para el equipo.
Wayne, por su parte, exigió al Manchester United que no diera ningún trato de favor a su hijo y que cualquier decisión sobre su futuro dependiera de su rendimiento en el campo. En ese sentido, Kai siempre ha estado a la altura y ha conseguido incluso la beca que tiene actualmente, que debería llevarlo al fútbol profesional.
LA AFICIÓN SUEÑA
La hazaña de ayer ha puesto el nombre de Kai Rooney en boca de todos los aficionados del Manchester United. Los Red Devils atraviesan otro mal momento, con Carrick pendiendo de un hilo y, de hecho, cerca de ser destituido en cuanto la directiva encuentre un nuevo entrenador.
El ataque en Old Trafford es un problema tanto como la defensa, y en las redes sociales ya hay quienes piden que Rooney ascienda al primer equipo. El United, sin embargo, no tiene intención de meterle prisa al joven. Kai Rooney llegará, pero a su debido tiempo.
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