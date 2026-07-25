¡Un nuevo número siete en la ciudad! El Atlético de Madrid cierra un fichaje espectacular por 35 millones de euros: la estrella del PSG, Kang-in Lee

El gigante español celebró de inmediato este fichaje de gran repercusión. En un comunicado oficial, el club destacó la versatilidad y la brillantez técnica que convirtieron a este creador de juego en un objetivo prioritario.

«El Atlético de Madrid y el París Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Kang In Lee, que ha fichado por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031», reza el comunicado.

«Este talentoso centrocampista zurdo, de 25 años, puede actuar como mediapunta o en ambas bandas, y destaca por su visión de juego, su control de balón y su capacidad para pasar y disparar. Kang In Lee lucirá el dorsal 7 del Atlético de Madrid».







