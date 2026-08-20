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«Un nuevo mundo»: Cesc Fàbregas, listo para el histórico debut del Como en la Champions League
El rápido ascenso da la clasificación
El Como aseguró una histórica clasificación para la Champions League tras terminar cuarto en la Serie A la temporada pasada, culminando un ascenso extraordinario desde su regreso a la máxima categoría del fútbol italiano en 2024. El equipo ha crecido a una velocidad extraordinaria bajo las órdenes de Fabregas y ahora se prepara para enfrentarse a las potencias consolidadas de Europa. El técnico español sigue insistiendo en que su equipo se mantendrá fiel a los principios ofensivos que lo impulsaron hasta la élite.
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El exigente calendario presenta obstáculos
En una entrevista con TNT Sports, Fàbregas reflexionó sobre el rápido ascenso del club, al tiempo que reconoció las enormes exigencias físicas y emocionales que esperan a su joven plantilla en el mayor escenario de Europa. Dijo: "El desafío es que cuando, por ejemplo, vas al Parque de los Príncipes o al Bernabéu, y juegas, emocionalmente para los jugadores jóvenes, desgasta.
"El 85% del equipo nunca ha jugado en la Champions League, y también, cómo nos adaptaremos a jugar un miércoles por la noche en uno de los estadios más grandes del mundo, donde la intensidad es tan alta, y luego tres días después, tienes que viajar de vuelta.
"Luego, tienes que preparar el partido en un día, recuperarte, viajar a donde sea que juegues el sábado y competir al mismo nivel. A esto no puedo responder. Nunca lo hemos hecho como cuerpo técnico. El 85% de los jugadores no ha estado implicado en ningún tipo de situación como esta. El club nunca ha estado en una situación como esta.
"Los aficionados nunca han estado en una situación como esta. Así que este es un mundo nuevo, pero, de nuevo, lo afrontamos como una experiencia increíble, como una oportunidad increíble para todos nosotros juntos, y estoy seguro de que estaremos al nivel adecuado."
Los principios valientes dictan el enfoque
Fàbregas descartó la idea de comprometer su identidad ante los gigantes europeos e insistió en que la mentalidad valiente asentada durante sus días en la Serie B debe mantenerse intacta: «Tenemos muy claro cómo queremos jugar, qué queremos hacer.
«Por supuesto, a veces hay que ajustarse a un equipo u otro, pero si perdemos, perdemos. Pero no cambiamos nuestro modelo, nuestros principios, nuestra manera de jugar, porque nos ha costado mucho tiempo construir esto.
«Juegas contra los grandes, tienes que jugar como un grande», añadió. «Tienes que defender como un grande, tienes que atacar como un grande, tienes que tener el balón como un grande. Para nosotros, esto no será un problema. Después de eso, seremos mejores o peores. Ganaremos, perderemos.
«Pero yo solo quiero que el equipo juegue con personalidad, con valentía y que no se sienta pequeño. Si perdemos, es porque ellos son mejores que nosotros. Pero no porque nos neguemos a jugar de la manera en que podemos, o [de la manera en que] queremos jugar».
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Los fichajes de verano refuerzan la plantilla
El Como ha reforzado su defensa de cara a su primera campaña en la Champions League con el fichaje de Trevoh Chalobah procedente del Chelsea por 30 millones de euros (25,6 millones de libras). El conjunto italiano también ha incorporado a Adrian Lahdo, Mattia Liberali, Luis Milla y Andres Cuenca, además de las cesiones de Yan Couto y Kaiki Bruno. La Champions League comienza oficialmente el martes 8 de septiembre.
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