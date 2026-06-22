Gracias al «comodín» y a otra actuación llena de pasión, los enanos del fútbol empataron 2-2 con Uruguay y siguen soñando con avanzar a la fase eliminatoria; incluso pueden terminar primeros del grupo.
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Un nuevo héroe popular y el «rey» Salah: Cabo Verde da la siguiente gran sorpresa del Mundial; Egipto avanza hacia la fase eliminatoria
Varela (61’) empató apenas tres minutos después de ingresar con los «Tiburones Azules». Antes, Uruguay ya ganaba gracias a los goles de Maxi Araujo (44’) y Agustín Canobbio (45’+6), después del tanto inicial de Kevin Pina (21’) para Cabo Verde en su debut mundialista.
«Estamos aquí para medirnos al más alto nivel y cumplir un nuevo sueño: pasar a la siguiente ronda», declaró el seleccionador Pedro Leitao Brito. «Estamos en un punto en el que podemos decir: sí, luchamos por pasar de ronda».
La selección menos favorita lo dio todo: con corazón y pasión, los jugadores se lanzaron a cada duelo y fueron recompensados por el astuto Varela. El jugador de 24 años aprovechó un error defensivo para marcar. Así, Cabo Verde sumó otro héroe, además del portero Vozinha, quien ya había contenido a España (0-0) y esta vez contó con el apoyo en directo de su madre.
Cabo Verde podría sorprender en el Mundial: ya está en octavos.
Cabo Verde y Uruguay, con dos puntos cada uno por detrás de España (4), se encaminan hacia un final de infarto en el Grupo H. Cabo Verde jugará ante Arabia Saudí en la madrugada del sábado, mientras Uruguay se mide a Lamine Yamal y compañía.
Tras su gran actuación ante España, los caboverdianos mostraron gran confianza. A mitad de la primera parte, el árbitro noruego Espen Eskas concedió un tiro libre y Pina, desde unos 30 metros, disparó y marcó: el primer gol mundialista para el pequeño archipiélago africano. Fernando Muslera, en la portería de Uruguay, no lució seguro en ese tanto. A la afición caboverdiana poco le importó: la alegría desbordaba. Hasta la madre de Vozinha celebraba en la grada.
¿Celebró Cabo Verde demasiado? ¿El susto despertó a Uruguay? En cualquier caso, el equipo, liderado por Federico Valverde, mejoró tras encajar. Araujo aprovechó un desorden defensivo tras un centro desde el medio campo que Sidny Lopes Cabral desvió al poste para rematar de cabeza a corta distancia.
Poco después, Araujo volvió a cabecear un centro, esta vez para Canobbio, quien, sin marca, batió al portero y silenció a la grada. Cuando todo parecía perdido, Cabo Verde reaccionó: Varela empató y los africanos siguieron buscando la victoria. Uruguay, sin rendirse, mantuvo la igualdad en un desenlace vibrante.
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Mohamed Salah hace historia en el Mundial con Egipto
Mohamed Salah, estrella del Liverpool, marcó el segundo gol en la victoria de Egipto 3-1 sobre Nueva Zelanda. Este triunfo histórico clasifica a los “faraones” a la fase eliminatoria de su primer Mundial.
Con goles de Mostafa Ziko (58’), Salah (67’) y Trezeguet (82’), los «Faraones» lograron en su noveno intento su primer triunfo en una fase final y lideran el Grupo G. En la última jornada de la fase de grupos, Egipto se medirá a Irán en Seattle; sin embargo, con cuatro puntos y la posibilidad de terminar como uno de los ocho mejores terceros, la presión es mínima.
«Tenemos que disfrutar de este día», dijo Salah con una amplia sonrisa, añadiendo que el ambiente se había sentido como «un partido en casa». «Ahora somos primeros de grupo. Pero el próximo partido es muy importante».
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Egipto parece desorientado, pero entonces aparece Mo Salah
Para Nueva Zelanda la espera continúa: los «All Whites», que se adelantaron con gol de Finn Surman (minuto 15), tampoco lograron la victoria en su octavo partido mundialista. El viernes (hora local), el puesto 85 del ranking enfrentará a una Bélgica decepcionante en lo que podría ser su última oportunidad.
Ambos equipos ansiaban la victoria. «Sería histórico», afirmó el técnico neozelandés Bazeley, mientras que su homólogo Hossam Hassan deseaba «dar alegría» a Egipto. No eran palabras vacías.
Ambos equipos buscaron desde el principio la portería rival. Los numerosos aficionados egipcios animaron a su selección a voz en grito en el lleno estadio de Vancouver. Pero el silencio llegó pronto.
El disparo de Elijah Just (minuto 14) inquietó a los africanos; pocos segundos después llegó el gol: sin marca, Surman, jugador de los Portland Timbers de la MLS, cabeceó el 1-0. Egipto respondió con furia, aunque de forma desordenada.
Hasta el 27’ no llegó el primer tiro a puerta, obra de Omar Marmoush, ex del Frankfurt. Salah y los suyos parecían perdidos ante la pasión defensiva de los ‘All Whites’ y sus propios errores en el último tercio.
En la segunda parte Egipto aprovechó mejor los espacios y, aunque Nueva Zelanda respondió con peligro, por ejemplo mediante Callum McCowatt (52’), el empate de Ziko fue merecido. El BC Place estalló y más aún cuando Salah marcó.
Mundial: calendario y resultados de esta noche
Fecha En casa Fuera Resultado 22 de junio de 2026 Uruguay Cabo Verde 2-2 22 de junio de 2026 Nueva Zelanda Egipto 1-3