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¿Un nuevo golpe para Gianni Infantino? Alexander Ceferin seguirá como presidente de la UEFA hasta 2031 tras dar marcha atrás en sus planes de salida
Ceferin confirma su candidatura a la reelección en Berlín
En un movimiento que consolida su base de poder dentro del fútbol europeo, Ceferin ha comunicado oficialmente a los presidentes de las federaciones nacionales que buscará otro mandato como presidente de la UEFA. Durante una reunión en Berlín en la mañana del jueves, el abogado esloveno confirmó que pretende ampliar su liderazgo hasta 2031, pese a haber sugerido anteriormente que no buscaría seguir más tiempo en el cargo.
Según ESPN, Nasser Al-Khelaifi había animado a Ceferin a buscar un nuevo mandato durante una reciente asamblea en Copenhague, lo que pone de relieve el apoyo de alto nivel del que goza Ceferin entre las figuras más influyentes de clubes y federaciones del continente.
La decisión de seguir en el cargo llega después de la aplicación de controvertidos cambios en los estatutos de la UEFA sobre los límites de mandato presidencial. Estas modificaciones, que fueron ratificadas en el Congreso de 2024 en París, despejaron de hecho el camino legal para que Ceferin siga al frente más allá del límite habitual de tres mandatos.
- AFP
El presidente de la UEFA buscará un cuarto mandato
Al seguir en su cargo, el presidente pretende aportar una sensación de estabilidad y unidad a la UEFA, especialmente en un momento en el que el organismo se encuentra cada vez más enfrentado con el ente rector mundial, la FIFA, por el rumbo futuro del calendario internacional de partidos y la gestión de los derechos comerciales.
La votación formal para la presidencia está programada para celebrarse en el Congreso de la UEFA del próximo año, que tendrá lugar en Astaná, Kazajistán. Aunque Ceferin había afirmado previamente que había tomado la decisión de marcharse en 2027, el cambiante panorama político dentro de este deporte parece haber alterado su rumbo.
Mientras se prepara para este inédito cuarto mandato, su principal objetivo sigue siendo reforzar el modelo europeo del deporte frente a las presiones externas y mantener el dominio financiero de la Liga de Campeones de la UEFA. La noticia de su candidatura ha sido trasladada a los delegados a través de la Press Association, preparando el terreno para un periodo de continuidad administrativa que llevaría a Ceferin a alcanzar los 15 años al frente si tiene éxito.
Crece la brecha entre la UEFA y la FIFA
La decisión de seguir en el cargo está ampliamente considerada como una maniobra estratégica para contrarrestar la influencia del presidente de la FIFA, Infantino. Ambos dirigentes han chocado con frecuencia en los últimos años, y Ceferin se ha convertido en una de las principales voces críticas con los intentos de Infantino de reformar el fútbol mundial.
La tensión alcanzó su punto álgido en julio, después de que surgieran informaciones de que Infantino estaba estudiando un plan para asegurar una enorme inversión privada para una empresa diseñada para gestionar los intereses comerciales de los torneos estrella de la FIFA.
Esta propuesta, que afectaría tanto a los Mundiales masculino y femenino, se encontró con una feroz resistencia desde Nyon, donde los dirigentes temen una pérdida de control sobre el ecosistema del fútbol. La UEFA ha llegado a afirmar que ha perdido la confianza en el presidente de la FIFA por su gestión de estos planes de inversión.
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Infantino, bajo presión de las federaciones miembro
Mientras Ceferin refuerza su posición en Europa, Infantino se enfrenta a un importante desafío interno desde Escandinavia. La denuncia ética de Noruega presentada por la Federación Noruega de Fútbol (NFF) ha planteado serias dudas sobre la conducta del presidente de la FIFA y su cumplimiento del código ético de la organización.
Esta reclamación de tres partes se centra en acusaciones de injerencia política y en el posible abuso de poder, lo que marca un caso poco habitual de una federación miembro que emprende acciones legales directas contra el liderazgo global. La NFF ha expresado su profunda preocupación por la transparencia de los procesos de toma de decisiones y por la influencia del capital privado en la estrategia a largo plazo del organismo rector.
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