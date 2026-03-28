¿Un nuevo Dejan Kulusevski? La estrella del Tottenham admite que «no será el mismo jugador» tras la operación, pero insiste en que «por fin ve la luz» a medida que se acerca su tan esperado regreso

La principal preocupación tanto para los seguidores del Tottenham como para los aficionados suecos ha sido si el extremo podrá recuperar el rendimiento explosivo que le convirtió en una figura destacada de la Premier League. Kulusevski, sin embargo, no se conforma con volver simplemente a su nivel anterior. Cree que el tiempo que ha pasado alejado de los terrenos de juego le ha permitido desarrollar una nueva perspectiva sobre el fútbol y sus propias capacidades físicas, lo que ha dado lugar a una transformación audaz en su estilo de juego.

Ante las dudas sobre su potencial rendimiento, Kulusevski se mostró desafiante. «Oigo a la gente decir: “¿Será el mismo jugador cuando vuelva?”. No, no seré el mismo jugador», afirmó con firmeza. «Seré mucho mejor y mucho más fuerte, más inteligente y mejor para mis compañeros. Esa es la fuerza que me impulsa. Es un reto que hasta ahora no he podido superar, ya que no estoy en plena forma. Pero esto aún no ha terminado y ahora es cuando empieza el segundo partido».



