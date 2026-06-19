¡Un nuevo debut para Ansu Fati! El exjugador del Barcelona sorprende a los aficionados con su primer éxito musical

El equipo administrativo que lidera el lanzamiento mundial asegura que no se trata de una simple estrategia promocional. Los directivos destacan que el delantero lleva años perfeccionando su técnica vocal y su talento para componer en sesiones privadas.

Federico Scialabba, director general de Music Brokers, añade que Fati no es el típico «futbolista que canta», sino un artista que ha cultivado su música de forma natural y progresiva.