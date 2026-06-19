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¡Un nuevo debut para Ansu Fati! El exjugador del Barcelona sorprende a los aficionados con su primer éxito musical
Fati se lanza a la música
El versátil delantero ha lanzado un tema de 2 minutos y 15 segundos que fusiona afrobeats, reggaeton y amapiano. Este proyecto nació durante su larga rehabilitación tras la grave lesión de rodilla en 2020. Fati pasó la temporada nacional grabando en estudios de Niza con el productor Gambinoalaprod y el excentrocampista francés Paul Pogba.
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La marca elogia el desarrollo orgánico
El equipo administrativo que lidera el lanzamiento mundial asegura que no se trata de una simple estrategia promocional. Los directivos destacan que el delantero lleva años perfeccionando su técnica vocal y su talento para componer en sesiones privadas.
Federico Scialabba, director general de Music Brokers, añade que Fati no es el típico «futbolista que canta», sino un artista que ha cultivado su música de forma natural y progresiva.
Los deportistas de élite se adentran en el mundo del arte
La iniciativa de Fati, que ha acaparado titulares, sigue la tendencia de futbolistas de élite que usan la música urbana para expresarse. El exguardameta del Barcelona José Pinto ya tuvo éxito como productor, mientras que estrellas como Memphis Depay y Neymar suman millones de reproducciones. La letra habla de perseverancia romántica y de un deseo inquebrantable de conquistar, reflejando la dedicación que exige el más alto nivel.
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El traspaso definitivo parece inminente
El delantero se centrará pronto en la competición tras una productiva temporada en Francia. Marcó 11 goles en 25 partidos de la Ligue 1, y el Mónaco acordó pagar 11 millones de euros al Barcelona para hacer definitiva su cesión. Cerrar este traspaso clave mientras se prepara para la pretemporada será una prueba definitiva para el jugador, que debe compaginar dos carreras profesionales.