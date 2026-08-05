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Abobakr El Mokadem

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Un nuevo capítulo de dimensiones excepcionales: ¿por qué el fichaje de Salah se diferencia de las experiencias de todos los egipcios en Turquía?

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Decenas de egipcios ya jugaron antes en Turquía

El fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor llega para escribir un nuevo capítulo en una larga historia de presencia egipcia en los campos turcos, que comenzó con jugadores destacados y ha alcanzado ahora al futbolista más importante de Egipto en toda su historia.

A lo largo de décadas, el territorio turco ha representado una escala relevante para los jugadores egipcios, cuyas experiencias han oscilado entre éxitos evidentes que se prolongaron durante años y otras vivencias que no gozaron de éxito alguno digno de mención.

 Sin embargo, la llegada de Salah al Trabzonspor se produce bajo unos criterios completamente distintos a los que el fútbol turco había conocido hasta ahora en lo relativo a los fichajes egipcios, ya que ese país nunca había recibido a un jugador egipcio que hubiera logrado lo que Salah ha conseguido a lo largo de su extensa trayectoria.

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    Egipto en Trebisonda: 3 experiencias que precedieron a Salah

    Mohamed Salah se ha convertido en el cuarto jugador egipcio de la historia en vestir la camiseta del Trabzonspor, tras Ayman Abdelaziz, Sayed Moawad y Trezeguet.

    La aventura de Ayman Abdelaziz en Turquía comenzó con su fichaje por el Kocaelispor en el verano del año 2000 procedente del Zamalek, y se incorporó al Trabzonspor en enero de 2007, donde permaneció hasta julio de 2008, antes de regresar de nuevo al Zamalek.

    Ayman Abdelaziz disputó 55 partidos con el conjunto turco, en los que marcó dos goles y dio 10 asistencias.

    En cuanto a Sayed Moawad, fichó por el Trabzonspor en enero de 2008, pero no permaneció mucho tiempo, ya que regresó a Egipto al final de la temporada y fichó por el Al Ahly egipcio.

    Moawad disputó únicamente 4 partidos con el Trabzonspor, con un total de solo 195 minutos, y no marcó ni asistió.

    En cuanto a Mahmoud Hassan "Trezeguet", fue el más exitoso en el Trabzonspor y el más influyente con el equipo, al que llegó en el verano de 2022 procedente del Aston Villa, y en el que permaneció hasta el verano de 2025, periodo durante el cual se marchó una temporada cedido al Al Rayyan catarí.

    Trezeguet jugó 76 partidos con el Trabzonspor en todas las competiciones, marcó 25 goles y dio 16 asistencias, además de contribuir a la conquista del título de la Supercopa de Turquía de 2023.

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    Los egipcios en Turquía: entre el éxito rotundo y el claro retroceso

      Si salimos del círculo del Trabzonspor, hacia toda la liga turca, encontramos que las experiencias egipcias se dividieron entre trayectorias de éxito claro y otras que cayeron en el olvido.

    Ahmed Hassan "el Decano" es el ejemplo más destacado del profesional egipcio en Turquía, donde brilló con los clubes Kocaelispor, Denizlispor y Gençlerbirliği, antes de alcanzar la cima de su éxito con el Besiktas, siendo clasificado como uno de los mejores profesionales extranjeros en la historia de la competición. 

    La liga turca también fue testigo de la aparición de Mostafa Mohamed, con la camiseta del gigante Galatasaray, con el que disputó 58 partidos en todas las competiciones, marcó 17 goles y dio 5 asistencias.

    Asimismo, Abdel Zaher El Sakka es uno de los protagonistas de las experiencias profesionales egipcias más largas en Turquía, ya que su trayectoria se prolongó durante 12 años, que inició con el Denizlispor, y luego se movió entre los clubes Gençlerbirliği, Konyaspor y Eskisehirspor.

    Ahmed Hassan "Koka" dejó su huella en Turquía tras representar a varios clubes como el Alanyaspor, el Konyaspor y el Pendikspor.

    Y más allá de estos, muchas estrellas egipcias jugaron en Turquía, pero sus experiencias fueron dispares, ya que algunos ofrecieron un nivel aceptable, mientras que otros no tuvieron éxito en esa experiencia.

    Entre los más destacados que jugaron en la liga turca están Mohamed Elneny, Essam El Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bashir El Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady y Yehia Nabil.

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    Salah en Trabzon: parámetros de éxito excepcionales

    Lo relevante en el viaje de Salah a Turquía radica en que no puede compararse con ninguna experiencia egipcia anterior en aquel país. Todos los profesionales egipcios que le precedieron llegaron a la liga turca bien como una puerta de tránsito hacia las grandes ligas, como Mostafa Mohamed, o bien como una estación de estabilidad para desarrollar su carrera, como Ayman Abdelaziz y Ahmed Hassan.

     En cambio, Mohamed Salah llega a Turquía siendo excampeón de la Premier League y de la Liga de Campeones de Europa, y uno de los mejores jugadores del mundo en la era moderna.

    Salah no necesitará demostrar su valía, como sí ocurrió con los jugadores egipcios que le precedieron en su marcha hacia Turquía, pues él ha conseguido prácticamente todo a lo largo de su carrera antes de fichar por el Trabzonspor.

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    Cabe decir que ahora será el club el que busque la mejor manera de aprovechar el estrellato de Salah, ya sea a través de la venta de camisetas, los contratos de patrocinio, la asistencia de aficionados y otras fuentes de ingresos que sin duda aumentarán con la llegada de la estrella egipcia al Trabzonspor.

    Puede decirse que Mohamed Salah entra en los estadios turcos por la puerta grande; no es simplemente un jugador que se incorpora al Trabzonspor, sino un proyecto icónico para todo el fútbol turco.

     Hoy, Salah se sitúa ante una rica historia escrita por sus compatriotas egipcios en Turquía, pero él escribirá su propia página con una pluma diferente y con unos criterios que solo se conforman con la cima. 

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