Si salimos del círculo del Trabzonspor, hacia toda la liga turca, encontramos que las experiencias egipcias se dividieron entre trayectorias de éxito claro y otras que cayeron en el olvido.
Ahmed Hassan "el Decano" es el ejemplo más destacado del profesional egipcio en Turquía, donde brilló con los clubes Kocaelispor, Denizlispor y Gençlerbirliği, antes de alcanzar la cima de su éxito con el Besiktas, siendo clasificado como uno de los mejores profesionales extranjeros en la historia de la competición.
La liga turca también fue testigo de la aparición de Mostafa Mohamed, con la camiseta del gigante Galatasaray, con el que disputó 58 partidos en todas las competiciones, marcó 17 goles y dio 5 asistencias.
Asimismo, Abdel Zaher El Sakka es uno de los protagonistas de las experiencias profesionales egipcias más largas en Turquía, ya que su trayectoria se prolongó durante 12 años, que inició con el Denizlispor, y luego se movió entre los clubes Gençlerbirliği, Konyaspor y Eskisehirspor.
Ahmed Hassan "Koka" dejó su huella en Turquía tras representar a varios clubes como el Alanyaspor, el Konyaspor y el Pendikspor.
Y más allá de estos, muchas estrellas egipcias jugaron en Turquía, pero sus experiencias fueron dispares, ya que algunos ofrecieron un nivel aceptable, mientras que otros no tuvieron éxito en esa experiencia.
Entre los más destacados que jugaron en la liga turca están Mohamed Elneny, Essam El Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bashir El Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady y Yehia Nabil.