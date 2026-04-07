Un nudo en la garganta para Mbappé... La prueba de la revancha pone de manifiesto la crisis del Real Madrid

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del fútbol europeo, cuando el Real Madrid se enfrente al Bayern de Múnich este martes por la noche, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.

El gigante bávaro llegó a esta fase tras superar el obstáculo del Atalanta en octavos de final, mientras que el Real Madrid continuó su andadura continental al eliminar al Manchester City en un duro enfrentamiento que volvió a poner de manifiesto el carácter del equipo blanco en las grandes noches.

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