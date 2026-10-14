AFP
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«¡Un nombre importante en Europa!»: Marco Silva lanza una seria advertencia mientras el Benfica se prepara para la prueba ante el Celtic
El Benfica, en buena forma, se prepara para el duelo europeo ante el Celtic
El Benfica recibe al Celtic este jueves por la noche en el Estádio da Luz, en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League de la UEFA. El conjunto portugués llega en un momento excepcional bajo la dirección de Marco Silva: ha ganado nueve de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, el más reciente por 2-0 ante el Vitória de Guimarães.
El delantero Vangelis Pavlidis atraviesa un gran momento de cara a puerta, con 14 goles en 14 partidos esta temporada.
En cambio, el Celtic de Martin O'Neill ha pasado por una racha complicada: perdió tres de sus últimos cuatro partidos antes de vencer por 2-0 al Motherwell.
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Silva advierte contra el exceso de confianza pese a las dificultades del Celtic
En declaraciones previas al partido, Silva descartó que les espere una noche fácil ante un Celtic que busca resarcirse de su derrota en la primera jornada. «Será muy importante sumar puntos», afirmó Silva.
«El Celtic no comenzó bien esta competición y querrá enderezar el rumbo, así que nos toca estar a nuestro mejor nivel».
«El Celtic es un gran club y un nombre importante en Europa, con una rica tradición. Es capaz de poner las cosas difíciles a sus rivales y luchar hasta el pitido final».
Sudakov destaca el ambiente electrizante y la dimensión del club
El centrocampista Georgiy Sudakov compartió el respeto de su entrenador por el equipo visitante y recordó su anterior enfrentamiento europeo contra el Celtic cuando jugaba en el Shakhtar Donetsk. «El Benfica y el Celtic son grandes clubes, así que creo que será un partido muy interesante», señaló Sudakov.
«No me gusta hablar de quiénes son los favoritos, pero puedo decir que haremos todo lo posible para hacer felices a los aficionados».
«Hace cuatro años me enfrenté al Celtic con el Shakhtar y vi el ambiente increíble que crean sus aficionados. Es un gran club con una gran afición, igual que el Benfica».
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El Crystal Palace busca su quinta victoria consecutiva en casa ante el QPR
La historia favorece claramente al equipo local en el Estadio da Luz: el Celtic ha perdido sus cuatro anteriores partidos a domicilio contra el Benfica en Portugal.
Sin embargo, Silva insistió en que su equipo debe adaptarse tácticamente para mantener su racha de victorias en la competición continental.
«Tenemos capacidad para mejorar y dar un paso adelante en una competición diferente y ante un rival distinto», concluyó Silva. «Sabemos qué tenemos que corregir y este partido exigirá un planteamiento diferente».
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