El Benfica recibe al Celtic este jueves por la noche en el Estádio da Luz, en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League de la UEFA. El conjunto portugués llega en un momento excepcional bajo la dirección de Marco Silva: ha ganado nueve de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, el más reciente por 2-0 ante el Vitória de Guimarães.

El delantero Vangelis Pavlidis atraviesa un gran momento de cara a puerta, con 14 goles en 14 partidos esta temporada.

En cambio, el Celtic de Martin O'Neill ha pasado por una racha complicada: perdió tres de sus últimos cuatro partidos antes de vencer por 2-0 al Motherwell.