Argentina participará como vigente campeona en el próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México (del 11 de junio al 19 de julio). Sin embargo, aún no está claro si la superestrella Lionel Messi jugará con la Albiceleste en el torneo.
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¿Un Mundial sin Lionel Messi? El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, da que hablar
Cuando se le preguntó al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sobre este tema en una rueda de prensa, no supo dar una respuesta clara: «Esa es más bien una pregunta que hay que hacerle a él».
Sin embargo, el técnico de 47 años reiteró que hará todo lo posible «para que esté presente. Creo que, por el bien del fútbol, debe estar presente. Pero no soy yo quien puede decidirlo. Depende de él, de su actitud y de su estado físico».
Scaloni añadió: «Es difícil, porque no solo los argentinos quieren verlo, todo el mundo quiere verlo. Se ha ganado el derecho a tomar esta decisión con tranquilidad. No tenemos prisa. Sabemos que, sea cual sea su decisión, será lo mejor para el equipo y para él».
Argentina se enfrentará a Austria y Argelia en el Mundial
Con 196 partidos internacionales y 115 goles, Messi es tanto el jugador con más partidos internacionales como el máximo goleador de la historia de Argentina. En el Mundial de Catar de 2022, el ocho veces ganador del Balón de Oro celebró su mayor éxito hasta la fecha con la selección nacional al alzarse con el título del torneo, tras haber caído derrotado ante Alemania en la final de 2014.
En junio, los sudamericanos quieren ahora defender el título. En el Grupo J se enfrentarán a Austria, Jordania y Argelia.
Antes de eso, sin embargo, Argentina disputará dos partidos amistosos contra Mauritania (28 de marzo) y Zambia (1 de abril), previsiblemente también con Messi. «Quiere jugar en ambos partidos, pero ya veremos si sale de titular», reveló Scaloni.
Lionel Messi: estadísticas con la selección argentina
Partidos
196
Goles
115
Asistencias
64