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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Un Mundial manchado por la polémica... una fiesta deportiva desfigurada por las injerencias políticas y los ingresos de la taquilla

K. Mbappe
L. Messi
Argentina
España
Francia
USA
F. Balogun
World Cup
Francia
Argentina
España
EE. UU.

Diversión increíble y un caos insoportable

El Mundial 2026 fue escenario de un marcado contraste entre el puro disfrute futbolístico y unos excesos administrativos sin precedentes, ya que la edición actual combinó el brillo de las grandes estrellas y la coronación histórica de España, frente a injerencias políticas y decisiones comerciales que suscitaron una amplia polémica en torno a la transparencia de la Federación Internacional de Fútbol.

Según la cadena "ESPN", el disfrute del Mundial de la Federación Internacional de Fútbol se manifestó, como es habitual, en el aspecto puramente deportivo, donde destacaron los nombres de las estrellas, la emoción, las celebraciones noruegas del remo, los goles, los momentos y los recuerdos que fluyeron en abundancia durante este asombroso verano futbolístico.

Los aspectos negativos de esta edición mundialista se hicieron patentes, como siempre, en el terreno administrativo, que abarcó los precios de las entradas, las injerencias políticas, el afán por amasar dinero y las pausas para beber agua durante los partidos que se disputaron en recintos cerrados.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El lado oscuro de la gestión del juego

    La FIFA ha mostrado una notable falta de transparencia en todo, desde la legitimidad de ciertas revisiones de la tecnología del video hasta cómo un jefe de Estado en el ejercicio de su cargo influyó en la sanción de suspensión de un jugador, lo que deja una mancha imborrable sobre un evento que se supone debe ser la celebración más grande y pura del mundo.

    Este torneo mundialista impuso, quizás más que cualquier otra edición, la necesidad de situarse en la línea que separa la ingenuidad del pesimismo, y de oscilar entre ambos lados de forma casi diaria.

    El elogio al disfrute de ver los partidos durante el último mes sigue siendo un hecho innegable, al margen de la ignorancia deliberada de las demás crisis, ya que los partidos, que en ocasiones se prolongaron desde la mañana hasta la medianoche, fueron sumamente impresionantes.

    La edición actual fue testigo de una presencia abrumadora de todas las estrellas y selecciones, al estilo de la ceremonia de entrega de los premios Óscar, y ello a diferencia de algunas Copas del Mundo anteriores, como las ediciones de 2002 o 2010, que presenciaron la decepción de muchos de los jugadores y equipos más destacados.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé derrota a Messi

    Las competiciones individuales y colectivas dieron como resultado la superioridad de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi y Jude Bellingham para hacerse con la Bota de Oro, mientras que las cuatro mejores selecciones del mundo jugaron en las semifinales, y el goleador excepcional Erling Haaland contribuyó a extender la celebración de la navegación marítima noruega a gran escala.

    España se coronó con el título con todo merecimiento, convirtiéndose en el primer país de la historia en ostentar las Copas del Mundo masculina y femenina al mismo tiempo.

    Varias selecciones lograron resultados históricos pese a la presencia de algunos pocos partidos aburridos, ya que Canadá ganó su primer partido en las eliminatorias, y México también consiguió una victoria en la misma ronda y llevó a Inglaterra hasta los últimos instantes en un encuentro que se considera un firme candidato al título de mejor partido de todo el torneo.

    Estados Unidos dominó su grupo con contundencia ante Paraguay, ganó tres partidos en una Copa del Mundo por primera vez, marcó 11 goles como su cifra más alta en la historia y cautivó los corazones del país de una manera que ninguna selección masculina había logrado antes.

    Las imágenes posteriores al partido en Seattle tras la victoria sobre Australia, cuando toda la ciudad parecía cantar junto a los jugadores la canción de los caminos rurales, encarnaron el ambiente con el que los aficionados de la selección de Estados Unidos habían soñado durante décadas.

  • El dinero y la política en el corazón del Mundial

    Las dudas sobre el alcance del impacto de los inevitables excesos de la FIFA, que se propagaron por todas partes, planearon sobre todas las buenas intenciones de este torneo, incluidos los partidos, las emociones y los hermosos vínculos que se formaron entre selecciones, ciudades, aficionados y visitantes, ya que estos excesos fueron sumamente dolorosos e innegables.

    Algunas decisiones organizativas revelaron claros intentos de recaudar dinero, como las pausas obligatorias de los partidos, que permitieron por primera vez la presencia de anuncios comerciales durante el juego en un deporte que siempre ha sido apreciado por su fluidez.

    El torneo vivió momentos más oscuros y turbios que abrieron puertas que quizá sea imposible cerrar, como la intervención del presidente Donald Trump y del Gobierno estadounidense para ayudar a la Federación Estadounidense de Fútbol a permitir que la estrella ofensiva Folarin Balogun jugara pese a estar sancionado con una suspensión automática.

    Estos hechos afectaron directamente a la confianza de los aficionados en el juego, una cualidad que la FIFA ya tiene dificultades para preservar, y hasta ahora es imposible conocer el impacto a largo plazo de ello, teniendo en cuenta que este torneo fue testigo del establecimiento de nuevos precedentes, muchos de los cuales podrían no resultar cómodos para ninguna de las partes en el futuro.

    El mes pasado trajo una mezcla desbordante de emociones al más puro estilo estadounidense, con muchos aspectos positivos y hermosos, como la historia de amor de la afición escocesa con la ciudad de Boston, el abrazo de la ciudad de Kansas a la selección de Argelia, la resolución de los partidos por parte de Lionel Messi y Argentina en los últimos instantes ante todos, el gol de Cristiano Ronaldo en su despedida y la irrupción de Fuzhinia y la selección de Cabo Verde de la nada para convertirse en estrellas del torneo.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una mancha de deshonra para la FIFA

    Por el contrario, aparecieron numerosos aspectos negativos y cuestiones desafortunadas, que se manifestaron en toda la crisis de Fularin Balujon, los cálculos complicados y los resultados de conveniencia en la tercera jornada, que derivaron en la clasificación de ocho selecciones desde el tercer puesto a las eliminatorias, el sufrimiento de la selección de Irán, que vive una situación de guerra con uno de los países anfitriones del torneo, al desconocer cuándo o cómo viajará su equipo al país para disputar sus partidos, además del alejamiento de los grupos de aficionados debido a la tarificación dinámica de las entradas, en la que la FIFA obtuvo comisiones por cada operación de venta en el mercado secundario.

    El factor económico constituyó la fuerza más influyente en el deporte, como siempre ocurre, y ello quedó patente en este torneo tanto para bien como para mal, ya que la enorme suma de dólares que el torneo generó ayudará a la FIFA a difundir el fútbol en partes del mundo que lo necesitan, además de garantizar la continuidad de la comercialización del juego sin interrupción, ya sea a través de los anuncios comerciales, los espectáculos de descanso entre las dos partes o el aumento del número de selecciones participantes a 64 equipos.

    Los indicadores finales confirman que, al margen de los sentimientos hacia este acontecimiento futbolístico y todo lo que incluyó, ya sea que algunos lo consideren magnífico o pomposo, asombroso o ridículo, cinematográfico o corrupto, resulta imposible imaginar un escenario en el que la FIFA y Estados Unidos no compartan la organización de otro torneo próximamente, quizás en el año 2038, algo inevitable, sea bueno o malo.

    Las previsiones futuras respecto a los sentimientos al final de ese próximo torneo apuntan a que probablemente serán similares a la mezcla de estados de ánimo que experimentan los aficionados en todo el mundo al final de la edición actual.

    Esta edición mundialista concluyó en medio de un consenso de que fue asombrosa y espantosa al mismo tiempo, en un momento en que las aficiones no pueden esperar para repetir esta experiencia una vez más.