Las dudas sobre el alcance del impacto de los inevitables excesos de la FIFA, que se propagaron por todas partes, planearon sobre todas las buenas intenciones de este torneo, incluidos los partidos, las emociones y los hermosos vínculos que se formaron entre selecciones, ciudades, aficionados y visitantes, ya que estos excesos fueron sumamente dolorosos e innegables.

Algunas decisiones organizativas revelaron claros intentos de recaudar dinero, como las pausas obligatorias de los partidos, que permitieron por primera vez la presencia de anuncios comerciales durante el juego en un deporte que siempre ha sido apreciado por su fluidez.

El torneo vivió momentos más oscuros y turbios que abrieron puertas que quizá sea imposible cerrar, como la intervención del presidente Donald Trump y del Gobierno estadounidense para ayudar a la Federación Estadounidense de Fútbol a permitir que la estrella ofensiva Folarin Balogun jugara pese a estar sancionado con una suspensión automática.

Estos hechos afectaron directamente a la confianza de los aficionados en el juego, una cualidad que la FIFA ya tiene dificultades para preservar, y hasta ahora es imposible conocer el impacto a largo plazo de ello, teniendo en cuenta que este torneo fue testigo del establecimiento de nuevos precedentes, muchos de los cuales podrían no resultar cómodos para ninguna de las partes en el futuro.

El mes pasado trajo una mezcla desbordante de emociones al más puro estilo estadounidense, con muchos aspectos positivos y hermosos, como la historia de amor de la afición escocesa con la ciudad de Boston, el abrazo de la ciudad de Kansas a la selección de Argelia, la resolución de los partidos por parte de Lionel Messi y Argentina en los últimos instantes ante todos, el gol de Cristiano Ronaldo en su despedida y la irrupción de Fuzhinia y la selección de Cabo Verde de la nada para convertirse en estrellas del torneo.