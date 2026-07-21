El Mundial 2026 fue escenario de un marcado contraste entre el puro disfrute futbolístico y unos excesos administrativos sin precedentes, ya que la edición actual combinó el brillo de las grandes estrellas y la coronación histórica de España, frente a injerencias políticas y decisiones comerciales que suscitaron una amplia polémica en torno a la transparencia de la Federación Internacional de Fútbol.
Según la cadena "ESPN", el disfrute del Mundial de la Federación Internacional de Fútbol se manifestó, como es habitual, en el aspecto puramente deportivo, donde destacaron los nombres de las estrellas, la emoción, las celebraciones noruegas del remo, los goles, los momentos y los recuerdos que fluyeron en abundancia durante este asombroso verano futbolístico.
Los aspectos negativos de esta edición mundialista se hicieron patentes, como siempre, en el terreno administrativo, que abarcó los precios de las entradas, las injerencias políticas, el afán por amasar dinero y las pausas para beber agua durante los partidos que se disputaron en recintos cerrados.