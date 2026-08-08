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Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«Un movimiento que veo posible»: Michael Owen insta al Arsenal a fichar a la estrella del Manchester United de 40 millones de libras

Fichajes
M. Owen
M. Rashford
Vinicius Junior
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Michael Owen ha animado al Arsenal a ir a por el delantero del Manchester United Marcus Rashford tras quedarse sin la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior. El equipo de Mikel Arteta sigue buscando un nuevo atacante por la izquierda después de la salida de Leandro Trossard, y el exdelantero de Inglaterra cree que una operación de 40 millones de libras por Rashford tendría todo el sentido.

  • El Arsenal considera un objetivo alternativo

    El Arsenal ha vuelto a explorar el mercado en busca de un nuevo extremo izquierdo tras su intento fallido de fichar a Vinicius, que optó por seguir en el Madrid. Según se informa, el Arsenal estaba dispuesto a convertir a la superestrella brasileña en el jugador mejor pagado de la historia de la Premier League después de liberar a Trossard. El exdelantero de Inglaterra Owen cree que el equipo de Arteta debería plantearse a Rashford, que podría estar disponible por 40 millones de libras, en lugar de ir a por otros objetivos costosos como Bradley Barcola.

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    Owen aprueba el posible traspaso

    En declaraciones a Metro, Owen sostuvo que un traspaso de Rashford al Emirates Stadium representaría un paso lógico para todas las partes implicadas. Al abordar las necesidades tácticas del Arsenal, afirmó: «No veía que Vinicius Junior fuera al Arsenal, pero un movimiento por alguien como Rashford tendría sentido.

    «Este es un movimiento que sí puedo ver y tiene sentido, ya que el Arsenal está buscando un delantero por la izquierda. Encajaría bien en los planes de Arteta y funcionaría bien con el resto de la plantilla que tienen. Así que puedo ver que esto suceda si el Arsenal se acercara al Manchester United».

  • El futuro de Old Trafford, incierto

    El futuro de Rashford en Old Trafford sigue siendo incierto tras una cesión de una temporada en el Barcelona, después de que el conjunto catalán optara por cerrar el fichaje del extremo del Newcastle United Anthony Gordon en su lugar. Se espera que el jugador de 28 años regrese a los entrenamientos del Manchester United antes de un amistoso contra el Leeds United.

    Sobre las perspectivas del delantero bajo las órdenes del técnico Michael Carrick, Owen añadió a Casino.org: "Parece la persona perfecta para arroparlo, hacerle sentir parte de la plantilla y volver a meterlo en la dinámica del Manchester United.

    "Es un jugador inglés mundialista, así que tiene una calidad de primer nivel y puede ser un gran activo para el Manchester United. Pasar tiempo en Barcelona solo puede beneficiar aún más a su carrera y a su experiencia, así que supongo que podría estar al 50/50, pero Carrick podría ser el hombre adecuado para sacar la mejor versión de Rashford".

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    La preparación de la pretemporada es clave

    Rashford se incorporará la próxima semana a la pretemporada del United para demostrarle a Carrick su valía antes de que se tome una decisión definitiva sobre su futuro. En cuanto al Arsenal, la cúpula del club debe decidir si presenta una oferta formal al Manchester United o centra su atención en otra parte antes de que se cierre el mercado de fichajes. Los próximos amistosos de pretemporada servirán como una plataforma crucial para que Rashford demuestre su estado físico de cara a la nueva temporada.