El futuro de Rashford en Old Trafford sigue siendo incierto tras una cesión de una temporada en el Barcelona, después de que el conjunto catalán optara por cerrar el fichaje del extremo del Newcastle United Anthony Gordon en su lugar. Se espera que el jugador de 28 años regrese a los entrenamientos del Manchester United antes de un amistoso contra el Leeds United.

Sobre las perspectivas del delantero bajo las órdenes del técnico Michael Carrick, Owen añadió a Casino.org: "Parece la persona perfecta para arroparlo, hacerle sentir parte de la plantilla y volver a meterlo en la dinámica del Manchester United.

"Es un jugador inglés mundialista, así que tiene una calidad de primer nivel y puede ser un gran activo para el Manchester United. Pasar tiempo en Barcelona solo puede beneficiar aún más a su carrera y a su experiencia, así que supongo que podría estar al 50/50, pero Carrick podría ser el hombre adecuado para sacar la mejor versión de Rashford".